Проезд в черкасских маршрутках в третий раз за год подорожал - теперь разовый билет стоит 33 гривны. Перевозчики объяснили, почему повысили тариф и как это ударит по кошелькам пассажиров.

Тарифы на проезд в Черкасской области снова пересмотрели - разовая поездка в маршрутных автобусах Черкасс теперь стоит 33 гривны. Это уже третье повышение цены за год, о котором сообщает Суспільне со ссылкой на городских перевозчиков.

В последний раз тариф меняли несколько месяцев назад, и теперь пассажирам придется готовить на билет больше денег. Нововведение касается именно городского транспорта, поэтому каждый, кто ежедневно ездит на работу, к врачу или на учебу, ощутит изменения уже с ближайших рейсов.

Сколько стоит проезд теперь

Новый тариф в 33 гривны действует для разового билета в маршрутке. Раньше, по словам перевозчиков, стоимость была ниже, однако подорожание топлива, запчастей и ремонта заставило пересмотреть цену в очередной раз. Экономически расходы на обслуживание машин выросли ощутимо, поэтому удерживать старые расценки стало невыгодно.

Для пассажиров, которые пользуются маршрутками систематически, это означает заметное увеличение ежемесячных расходов на транспорт. Например, если человек ездит дважды в день пять дней в неделю, его расходы на проезд растут пропорционально новому тарифу.

Почему повышают цену третий раз за год

Главная причина - стоимость топлива и обслуживания автобусов. Перевозчики говорят, что подорожание доллара и топлива бьет по отрасли, ведь маршрутки заправляются ежедневно, а запчасти приходится покупать по курсу. В такой ситуации держать билет на прежнем уровне означало бы работать в минус.

Кроме того, часть водителей ушла на другие доходы, поэтому, чтобы удержать кадры, бизнесу приходится повышать оплату труда. Все эти факторы вместе и заставили перевозчиков обратиться к городу с предложением пересмотреть тариф.

Что советуют пассажирам

Тем, кто ездит маршрутками регулярно, стоит пересмотреть варианты экономии. В Черкассах ранее предлагали ввести бесплатные пересадки и проездные со скидками - такую инициативу обсуждали на уровне города. Если ее примут, постоянные пассажиры смогут платить меньше за одну поездку.

Самый простой способ сэкономить - пользоваться проездными билетами, если они доступны, или выбирать электротранспорт там, где он курсирует. Стоит также следить за официальными объявлениями городского совета, чтобы вовремя узнать о новых тарифах и возможных льготах.

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