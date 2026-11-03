Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 4 по 10 ноября обещает дальнейшее похолодание: максимум днем составит лишь +12°, минимум +7°, а осадков синоптики не прогнозируют ни одного дня.

Предыдущий прогноз погоды для Одесчины уже предупреждал о похолодании, и на этой неделе, с 4 по 10 ноября, синоптики подтверждают: тепла не будет, а максимум днем составит лишь +12°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области дневная температура будет колебаться от +7° до +12°, а ночная — от +3° до +10°.

В среду, 4 ноября, днем ожидается +12°, ночью +10°, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 5 ноября, воздух прогреется лишь до +8° днем, ночью похолодает до +6°, облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +10°, ночью опустятся до +6°, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 7 ноября, температура удержится на отметке +7° днем — это самый холодный день недели, ночью +5°, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 8 ноября, днем +9°, а ночью похолодает до +3° — это самая холодная ночь недели, небо будет малооблачным, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, днем +9°, ночью +5°, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 10 ноября, днем +8°, ночью +8°, облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 4 ноября, с температурой +12° днем, а самым холодным — суббота, 7 ноября, когда воздух прогреется лишь до +7°. Перепад температур за неделю достигнет 5°, при этом осадков синоптики не прогнозируют ни одного дня.

Из-за постепенного похолодания одесситам стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Несмотря на отсутствие осадков, утром и вечером температура воздуха будет ощутимо ниже, поэтому стоит позаботиться о теплой одежде заранее.

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