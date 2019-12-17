Украинская прима-балерина, член жюри шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, поделилась необычным черно-белым снимком в своем Инстаграм

Звезда прикрылась лишь полушубком, под которым, по всей видимости, она была обнажена, пишет Рoliteka.net.

На шее балерины - массивное украшение, а макияж - стильные стрелки и яркая помада.

«Честь походит на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю ее цену...»💎 Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги — это наша репутация. Дорожите ею...", - написала звезда.

За несколько часов пост балерины собрал более 6000 лайков и массу комментариев.

"Вы очень красивая", "Катенька,кумушка!! Согласна , до последней буковки!!! Честь , ум и совесть - принадлежат благородным и добрым людям...", "Фото не подходит описанию", "Катя Вы супер 😍😍😍😍😍", "С постом полностью согласна. Но меня мучает вопрос. Где на фото делись руки?", "Красиваяяя😍", "Зачем репутация, если ты несчастная?", "Екатеринушка ваша репутация безупречна👌❤️😘", "И это говорит девушка в шубе на голое тело!!!!!😂👏", "Мех? Сколько было животных убито ради понтов? Это не репутация, это колхоз и уродство((((((😥", "У красивых Женщин часто плохая репутация. И не потому, что они аморальны. Просто они живут не так, как хотелось бы другим…", - написали пользователи сети.

Напомним, прима-балерина недавно рассказала, как отдыхает с супругом в одном из заведений.

"Дети поехали с нами, я переживала, что не смогу расслабиться... Но приятным бонусом стала игровая комната, в которой Тима присматривал за Настей, а она радовалась игрушкам и была окружена вниманием мастеров... Да, к тому же, еще и обзавелась красивой прической. Ну, и самое главное то, что мы провели это время всей семьей и с пользой", - написала Кухар.

Ранее сообщалось, недавно звезда предстала в боди светлого цвета и изящной цепочке с кулоном.

Артистка позирует на стуле у зеркала, как всегда с выпрямленной спинкой. На ее лице - макияж с акцентом на глаза, а объемная прическа дополнила красивый образ дивы.

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