Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра", Санта Димопулос, предстала в откровенном наряде

Звезда позировала в компании подруг, которые также нарядились, пишет Рoliteka.net. В частности, Санта надела черное платье с глубоким декольте, которое приоткрыло ее грудь. Длинный наряд подчеркнул идеальную фигуру чемпионки по фитнесу. Образ дополнила черная маленькая сумочка.

Стоит отметить, что на звезде был макияж с акцентом на яркие губы. Короткие волнистые волосы завершали образ, по всей видимости, 1930-х годов.

Почти за сутки публикация звезды собрала более 7000 лайков и массу комментариев.

"Какие все сказочные! Вау!!!😍", "Красивый образ, очень идёт !👍", "Вы невероятно красивая, Санта! 😍💃🌹", "Девочки, огонь!!", "КАКИЕ красотки 👍", "Как тебе красиво с этой причёской 😍😍😍😍", "Леди, каждая из Вас икона стиля!😍👏🙏", "Вы все такие классные. 😍😍😍😍", "Вау, затмила всех", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Димопулос опубликовала видео, на котором выглядит совсем иначе, чем на фото в Инстаграме.

Видео с разоблачением внешности экс-ВИА Гры после родов, она опубликовала сама в разделе Stories.

Так, на черно-белом видео Санта мелькнула всего два раза. В центре ролика были ручки и ножки любимой дочки певицы, которые она с мужем решила оставить навсегда в виде скульптуры. Поэтому пригласила специалиста на дом, который сделал трехмерные отпечатки ребенка из хрусталя.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос продемонстрировала публике, как выглядит после родов.

Стоит отметить, что фигура знойной красотки еще не полностью приблизилась к ее же дородовым стандартам, но вместе с тем – артистка выглядит очень достойно - элегантно и видно, что работу над своим телом ведет исправно.

Санта Димопулос предстала перед зеркалом в прекрасном – сдержанном и в то же время праздничном наряде – частично обтягивающем черном платье с открытыми элементами на спине.

Ранее сообщалось, что на другом фото частично была видна ее грудь – в стильном темном в белый горох купальнике и рубахе. Фанаты отметили ее внешнее сходство с мировой знаменитостью Ким Кардашьян.

Напомним, аппетитная экс-ВИА Гра Димопулос не удержала пышные прелести в купальнике: «Кардашьян отдыхает»

Как сообщала Politeka, сногсшибательная экс-ВИА Гра Димопулос показала фигуру после родов: «Удивительно!»

Также Politeka писала, что располневшая экс-ВИА Гра поразила внешностью в обычной жизни: "совсем другой человек"