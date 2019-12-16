Известные украинские певицы Оля Полякова, Тина Кароль и солистка The Hardkiss Юлия Санина сделали совместное фото

Девушки на фото напрочь забыли о белье и выставили свои прелести напоказ. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм Оли Поляковой, которая поделилась снимком.

На фото Кароль в блестящем платье с экстремальным декольте. Полякова расположилась по центру в шикарном полосатом платье, а декольте оказалось еще больше, чем у Тины. Самая скромная оказалась Юлия Санина, которая была в наряде с открытыми плечами.

Фанаты не смогли прокомментировать жаркий снимок, так как фото опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Полякова шаловливо посветила формами без белья.

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото.

Как известно, Полякова не так давно представила клип на песню "Ночная жрица". После звезда решила показать пикантный промо-кадр со съемок, позируя лишь в ярко-красном шелковом платье-халате без нижнего белья и засветив идеальную фигуру.

Сообщалось, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе в месте с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной.

Певица показала в Инстаграм кадры, на которых позирует в чувственном и нежном образе. На видео, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле.

Напомним, Кароль соблазнила горячими кадрами со знаменитой певицей

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