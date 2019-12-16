Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, показала летнее фото

Кристина пожаловалась, что в Киеве +11. Она предложила искать купальники, передает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На фото телеведущая в платье с открытыми плечами. Кристина выбрала в этот раз яркий макияж. Можно заметить, что Лебедь на снимке без белья.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"По*а так и ищет приключений новогодних", "Сегодня пойду на Днепр", "Очаровательная улыбка", "Даже в жаркие страны ехать не надо, все, так сказать, наготове", "Красотулька вы наша", "Не люблю дождливую зиму, как у нас, но и снег терпеть не могу", "Красивая", "Ну все, купальник приготовила", "Кристина, вы всегда так сияете, излучаете счастье", "А у нас снег наоборот выпал".

Ранее мы сообщали, что невеста Розенко показала чересчур худые ноги в красных колготах и дерзком мини.

Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко телеведущая Елена-Кристина Лебедь озадачила неожиданным образом.

Теледива, которая любит блистать не только на голубых экранах, но также охотно делится подробностями своей жизни в социальных сетях, показала новое фото.

«Декабрь, +6, мини-юбка - да просто праздник какой-то, а не зима», - написала она.

Сообщалось, что невеста Розенко взбудоражила сеть в облегающем костюме.

Невеста известного украинского политика Павла Розенко продемонстрировала свою худобу, стиль и рассказала о работе.

На новом снимке Елена-Кристина Лебедь красуется в эффектном наряде.

Елена-Кристина Лебедь предстала перед публикой в алом обтягивающем костюме – пиджаке и брюках, а также лиловой, вероятно, шелковой майке. Такой набор «красок» очень к лицу рыжеволосой красавице.

Напомним, невеста Розенко опозорилась на светском мероприятии

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