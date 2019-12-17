Российская актриса Кристина Асмус нарвалась на резкую критику

Жесткой реакцийе пользователи сети встретили ее новый пост.

Асмус опубликовала фото, на котором облачилась в майку болотного цвета и штаны карго со вставкой синего цвета на ягодицах.

Пост она посвятила нюансам актерской профессии.

Асмус призналась, что всегда приходит в театр с цветами, особенно, если знает кого-то из актеров, или ее пригласили. Она также отметила, что дарит букеты и незнакомым артистам, поскольку считает это таким же своим долгом, как идти с подарком на день рождения.

"Актеры впахивают для нас по 3 часа на сцене, и я просто не могу не отблагодарить их. Поверьте, все актеры, которые кокетничают, что цветы или шоколадка не обязательно - врут))) Это ооооооооочень приятно!!!!!!", - написала Асмус.

Отметим, многих такой пассаж артистки возмутил.

«Вам мало дарят цветы? Люди приходят смотреть спектакль. Они уже дарят вам свои деньги. Точнее платят вам, за вашу работу. Деньги не маленькие! На другой любой работе, где работают более 3 часов, не дарят цветы. Вы не правы», «Пашут 3 часа!!! Так зритель деньги за спектакль платит! А вы работаете!!!», «Простите, а вы дарите цветы рабочим которые по 12 часов работают, сотрудникам ресторана в которые вы ездите? У вас итак гонорары астрономические и не заслуженные для вашего уровня», - пишут ей в комментариях.

Напомним, Асмус попала в беду на съемочной площадке после постельной сцены.

А еще Politeka писала, что Асмус удивила заявлением после видео 18+.

Также Politeka сообщала, что Асмус поплатилась за видео постельной сцены.