"Что она хотела сказать этим фото?"

Российской балерине Анастасии Волочковой постоянные гастроли мешают нормально отдохнуть, поэтому она решила поспать прямо на стульях

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в неожиданном образе. В настоящее время Волочкова находится с балетом в Ступино Нижегородской области. Видимо, устав от постоянных поездок, знаменитость решила отдохнуть, но вот беда - в гримерке не нашлось диванчика, поэтому Настя разлеглась на поставленных в ряд стульях. Укрылась же артистка собственной теплой курткой. Рядом с ней на топчане пристроилась маленькая участница балета по имени Машенька. Примечательно, что девочку укрыть забыли, в отличие от Волочковой.

"Мы уже в Ступино. Прилегли с Машенькой после дороги в гримерке😊", - подписала снимок Настя.

Комментирующие накинулись на балерину, оставляя негативные отзывы. Пользователям сети не понравилось все: начиная от того, что ребенка уложили неудобно спать, и заканчивая красными сапогами Волочковой.

"А зачем ребенка с сабою тягать? Верх безответственности😤"

"отдых на стульях - самое то👌 круче только на кованых стульях"

"Что она хотела сказать этим фото? Какую информацию донести ? 🤷‍♀️"

"Опять шуба из невинно убиенной рыси:(("

"Так выглядит страшный сон молодых балерин Вагановского...."

"А Маша еще не настрадала на отдых на 4-х стульях с ветошью под головой?😈"

"Ребенка бы тоже надо укрыть."

"Сама укрылась, а ребёнок?"

"Анастасия, ну, что у Вас за обувь? То унты, то чуни, то угги, ну неужели если у вас болят ноги вы себе не можете купить красивые сапоги?"

Ранее мы сообщали, Анастасию Волочкову "заклевали" из-за дешевого наряда. Она поделилась снимком, где стоит за кулисами в преддверии детского новогоднего спектакля. Балерина позирует в черном наряде с кружевом, который дополнен красными вставками, которые свисают с пояса.

Пользователям не понравился костюм балерины, о чем говорят комментарии под фото: «Что за тряпки у тебя на поясе?», «что за арлекин?», «во всем дешевка и безвкусица».

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

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