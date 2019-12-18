Известная актриса Мерьем Узерли - исполнительница одной из главных ролей в популярном сериале "Великолепный век" - поделилась новыми откровенными снимками

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Турецко-немецкая актриса и модель подарила поклонникам практически предновогоднее настроение, показав «себя любимую» в ярком наряде. Блестящий, в прямом и переносном смысле слова, вид артистки покорил сердца многих пользователей в сети.

Так на представленных артисткой студийных профессиональных фото, она красуется в коротеньком ассиметричного кроя полупрозрачном платьице – горизонтальная линия декольте, полностью открытые плечи, стильная прическа и туфли на шпильке – образ получился просто потрясающим.

Как известно, звездную красавицу многие «ругают» за излишнюю любовь ко всякого рода «уколам красоты» и тому подобным процедурам, а также за якобы пластические операции. Так ли это, с точность утверждать не станем, но женщине за тридцать, при этом выглядит она практически «идеально», не всегда на ее фото можно заметить даже естественные мимические морщинки под глазами, что наводит на определенные мысли, да и губы артистки, похоже, что видоизменялись, не исключено, что и ринопластику женщина делала… Возможно, что лица знаменитости и касался нож хирурга, но хуже оно (лицо) от этого не стало – заступаются за звезду ее поклонники в сети.

Как бы там ни было, молодая мама Мерьем Узерли любит показаться в откровенных нарядах, а ее красота пленила полмира.

Ранее мы писали, что Марьем Узерли разочаровала фанатов своей внешностью.

Так, известная актриса сильно изменилась. Фолловеры и ранее замечали ее пристрастие к пластическим операциям, но тут актриса превзошла саму себя. Губы девушки стали выглядеть как чужеродный предмет на на исхудавшем лице.

Напомним, звезда "Великолепного века" изуродовала лицо пластикой, новые фото поражают: "другой человек"

Ранее Politeka писала о том, что звезда "Великолепного века" напугала новыми фото после пластики: "с этим пора завязывать"

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