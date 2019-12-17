Известная украинская певица Оля Полякова похвасталась шикарным вечерним нарядом
В этот раз Полякова позировала в шикарном платье со шлейфом. Полосатое платье выглядит на певице шикарно. Оля заняла пикантную позу и выставила грудь вперед. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Однажды на балу", - написала Полякова.
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Под фото отметился и Киркоров, который написал "На Бали". Фанаты тоже решили прокомментировать снимок:
"Не, ну так нельзя", "Королева, и не только ночи", "Очень красивая", "Конфетки вау", "Богиня", "Оля, вы как всегда неотразимы", "Хорошая электророзетка, какого производителя?", "Ну вы и красивая", "Я уже писала Я помню когда ты пела с Чаем вдвоем .В черном коротеньком платьице.Ты не изменилась. Такая же красотка."
Ранее мы писали, что известные украинские певицы Оля Полякова, Тина Кароль и солистка The Hardkiss Юлия Санина сделали совместное фото.
Девушки на фото напрочь забыли о белье и выставили свои прелести напоказ.
На фото Кароль в блестящем платье с экстремальным декольте. Полякова расположилась по центру в шикарном полосатом платье, а декольте оказалось еще больше, чем у Тины. Самая скромная оказалась Юлия Санина, которая была в наряде с открытыми плечами.
Фанаты не смогли прокомментировать жаркий снимок, так как фото опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.
Сообщалось, что шальная Полякова задрала ноги и устроила шоу для взрослых прямо на сцене.
В этот раз Полякова оказалась на музыкальном шаре, который подвешен к потолку. Снизу его держат два мужчины в костюмах лошади. А у самой Оли довольно откровенная одежда и длинная фата с короной на голове.
"А вы готовы к новому году?)", - написала Оля под снимком.
Напомним, Полякова засветила главную гордость в экстремальном мини
А еще Politeka писала, что Полякова не выдержала нападок на дочь и набросилась на хейтеров
Также Politeka сообщала, что Полякова показала свою гордость крупным планом, жаркие кадры