Украинская прима-балерина и член жюри ток «Танці з зірками» Екатерина Кухар похвасталась формами в облегающем наряде

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Кухар позирует в облегающем наряде, который эффектно подчеркивает ее аппетитные формы.

Уточним, что дополняет образ лишь элегантные серьги, а также собранные в прическу волосы. Однако украинцы не смогли высказаться о наряде кумира, поскольку фото Кухар опубликовала в Stories.

До этого Кухар, поделилась необычным черно-белым снимком в своем Инстаграм. Звезда прикрылась лишь полушубком, под которым, по всей видимости, она была обнажена.

На шее балерины - массивное украшение, а макияж - стильные стрелки и яркая помада.

«Честь походит на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю ее цену...»💎 Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги — это наша репутация. Дорожите ею...", - написала звезда.

За несколько часов пост балерины собрал более 6000 лайков и массу комментариев.

"Вы очень красивая", "Катенька,кумушка!! Согласна , до последней буковки!!! Честь , ум и совесть - принадлежат благородным и добрым людям...", "Фото не подходит описанию", "Катя Вы супер 😍😍😍😍😍", "С постом полностью согласна. Но меня мучает вопрос. Где на фото делись руки?", "Красиваяяя😍", "Зачем репутация, если ты несчастная?", "Екатеринушка ваша репутация безупречна👌❤️😘", "И это говорит девушка в шубе на голое тело!!!!!😂👏", "Мех? Сколько было животных убито ради понтов? Это не репутация, это колхоз и уродство((((((😥", "У красивых Женщин часто плохая репутация. И не потому, что они аморальны. Просто они живут не так, как хотелось бы другим…", - написали пользователи сети.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" ошеломила жарким фото в одном боди: "Богиня!"

Как Politeka сообщала в том, что Кухар из «Танців з зірками» призналась, как расслабляется с мужем: «Переживала, что не смогу…»

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" ошеломила горячими фото с красавчиком-мужем: "Вот это страсть!"