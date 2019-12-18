Актер без стеснения обнимался с другой звездой

Давно ходят слухи о романе российских актеров Кристины Асмус и Александра Петрова

На днях в российском кинотеатре «Иллюзион» состоялась церемония вручения премии «Событие года». На мероприятии присутствовало много звезд, однако внимание привлек лишь артист Александр Петров.

В сети распространились слухи о романе Кристины Асмус и Александра Петрова, однако оба опровергали это, пишет СтарХит. Тогда появилась новая информация - Петрова стали подозревать в романе с актрисой Стасей Милославской.

Во время мероприятия в «Иллюзионе» Петров подтвердил слухи, появившись вместе с Милославской.

Стоит отметить, что пара уже давно появлялась вместе на премьерах фильмов или сериалов. Есть информация, что оба уже провели совместный отдых в Италии.

Известно, что Петров два года встречался с артисткой Ириной Старшенбаум, и до последнего не признавался в новых отношениях со Стасей.

Ранее пара позировала отдельно друг от друга, но на последнем мероприятии - снималась перед фотографами вместе.

Напомним, Кристина Асмус и Александр Петров снялись в фильме "Текст". В картину вставили откровенную сцену, где Асмус занимается любовью с Иваном Янковским. В сети разразился скандал и обвинили актрису в измене мужу - Гарику Харламову.

Напомним также, что Янковский прокомментировал ситуацию со скандалом в интервью изданию «7 дней».

«Вся критика и ажиотаж вокруг этого эпизода в частности и фильма в целом, говорит только об одном: и я, и Кристина, сделали хорошо свою работу. Все остальное – ерунда. Пусть диванные критики говорят, что хотят! Кристина – мастер, раз заставила так поверить в свою игру зрителей», - заявил актер.

Ранее мы писали, что Асмус опубликовала фото, на котором облачилась в майку болотного цвета и штаны карго со вставкой синего цвета на ягодицах.

Пост она посвятила нюансам актерской профессии.

Асмус призналась, что всегда приходит в театр с цветами, особенно, если знает кого-то из актеров, или ее пригласили. Она также отметила, что дарит букеты и незнакомым артистам, поскольку считает это таким же своим долгом, как идти с подарком на день рождения.

Напомним, Асмус попала в беду на съемочной площадке после постельной сцены.

А еще Politeka писала, что Асмус удивила заявлением после видео 18+.

Также Politeka сообщала, что Асмус поплатилась за видео постельной сцены.