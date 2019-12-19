Дочь бывшего народного депутата Михаила Добкина, Алла, порадовала подписчиков новым откровенным фото

На снимке Алла Добкина предстала в коротком черном платье с глубоким декольте, но с длинными рукавами, пишет Рoliteka.net.

Свои пышные волосы девушка закинула набок, придавая образу более соблазнительный вид. А красивые босоножки на тонком каблуке идеально подчеркнули стройность ножек Аллы.

Макияж в виде стрелок на глазах и стильные аксессуары завершили привлекательный образ девушки.

За нескольк часов пост дочери скандального политика собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"❤️❤️", "Красивая девушка 👍🔥👑", "Очень стильно!", "Красиво🎆", "Вау! Оочень красиво 💔", "Beautiful 😘", "Королева⚜️🖤", "Вау, слишком горячо", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина не перестает радовать почитателей модельных форм в сети.

Недавно молодая мама показала откровенное короткое видео – такие обычно входят в «пакет» полного фотосэта от гламурных украинских, и столичных в частности, фотографов. На кадрах женщина томно выпускает сигаретный дым, взмахивает волосами и изгибается на камеру.

На знаменитости были белая майка и светлая рубашка, скорее всего, видео черно-белое и оформлено с музыкой. Поклонники модели очень рады таким «горячим» роликам и всячески нахваливают пышные формы и стройную фигуру Аллы Михайловны.

Ранее сообщалось, что обычно дерзкая и с растрепанными волосами Алла, предстала «белой и пушистой». При чем во всех смыслах слова – девушка облачилась в светлый наряд и посреди бела дня решила запечатлеть себя на память в компании рогатых… коз, или козлов.

Алла Добкина отметила, что нашла в Киеве «своих», такой юморной «номер» и фото порадовали поклонников женщины – все на славу посмеялись, и сказали автору фото о похвальной самоиронии.

Напомним также, что на днях Алла поделилась несколькими фото, сделанными в ночном клубе. На них девушка предстала во всем белом, не считая черных кожаных берцев. На Алле светлые штаны, блуза и пиджак. Волосы красавицы слегка растрепаны, а макияж при этом не слишком броский.

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