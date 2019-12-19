Стало известно о беде, постигшей известного певца Филиппа Киркорова

СМИ сообщили, что латвийский банк ABLV потребовал от Филиппа Киркорова выплаты внушительного долга, состоящего из целого ряда нарушений по кредитному договору: проценты за «просрочки», штрафы и пр. Всего с артиста намерены были взыскать 3 миллиона 316 тысяч евро (больше 230 миллионов рублей), но сумму удалось снизить до 779 тысяч (около 54 миллиона рублей).

Чтобы получить заявленные средства, банк обратился в Таганский районный суд столицы. Позже стало известно, что иск одобрен, а в счет погашения задолженности решено продать недвижимость Киркорова на публичных торгах. Начальную стоимость роскошных апартаментов оценили в 193 миллиона 257 тысяч рублей. Кроме того, артисту придется попрощаться и с дорогостоящей техникой, которая уже встроена в интерьер квартиры.

Также есть информация, что ABLV сейчас находится в стадии банкротства. В прошлом году американские власти предъявили руководству банка обвинения в отмывании денег и коррупционных действиях. В результате было подано заявление о самоликвидации.

Как сам Киркоров отреагировал на судебное решение пока не извсетно. В любом случае, сумма не является для него баснословной. Так, например, СМИ писали, что на день рождения дочери Аллы-Виктории в ресторане на Рублевкеон потратил миллион рублей.

Также говорят, что певец тратит на детей больше 500 тысяч в месяц, оплачивая им занятия.

Напомним также, недавноФилипп Киркоров оказался в пикантной ситуации. Это произошло после выхода нового влога российского певца Егора Крида, который ненароком подставил товарища.

В новом влоге Крид пообщался с Киркоровым. Но дело в том, что Филипп Бедросович появляется в кадре с телефоном в руках, на котром хорошо видно, что экран смартфона артиста украшает фото рельефного торса голого мужчины.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.

Также Politeka писала, что Киркорова и Ани Лорак застали за поцелуями: видео слили в сеть.