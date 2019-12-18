Филипп Киркоров оказался в пикантной ситуации

Это произошло после выхода нового влога российского певца Егора Крида, который ненароком подставил товарища. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

В новом влоге Крид пообщался с Киркоровым. Но дело в том, что Филипп Бедросович появляется в кадре с телефоном в руках, на котром хорошо видно, что экран смартфона артиста украшает фото рельефного торса голого мужчины.

Отметим, Крид удалил влог через час после публикации. Зрителям же Крид сказал, что видео временно недоступно из-за каких-то неполадок.

«Мы были на втором месте в трендах, уже шли на первое, но, к сожалению, по техническим неполадкам сейчас видео недоступно. Мы с этим боремся, и совсем скоро видео откроется», — заявил рэпер в сториз Instagram.

Позже видео появилось, но уже без скандальной сцены. Однако скрины уже разлетелись по сети.

Отметим, этот факт только подлил масла в огонь. Сразу начали озвучиваться догадки, что Киркоров потребовал вырезать провокационный кадр.

Интернет-пользователи тут же разразились потоком шуток в адрес Киркорова, которого и так за глаза в тусовке называют геем. Певец, правда, тоже не прочь поприкалываться на эту тему — например, надеть куртку с провокационной надписью «Педики все еще здесь». Но, видимо, одно дело, когда высмеиваешь себя сам, а другое — оскандалиться на видео коллеги по цеху, да еще таким нелепым образом.

Отметим также, на видео присутствует еще один интересный момент. Крид просит Киркорова поцеловать его или дать пощечину. То, что в итоге сделал певец, в видео закрыли разноцветной заставкой.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.

Также Politeka писала, что Киркорова и Ани Лорак застали за поцелуями: видео слили в сеть.