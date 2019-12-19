Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Как известно. Недавно артистка снялась для глянца Flacon Magazine. Лучшими кадрами из своей новой фотосессии артистка поделилась в Инстаграм. При этом немногим позже на странице самого фотографа появилось ещё больше пикантных кадров.

Как видно, для специальных съемок она превратилась в женщину-химика, которой показывают интересные эксперименты. При этом можно заметить, что звезда сменила прическу – теперь она с рыжими волосами-каре.

На видео артистка сидит на стуле, держа в руках пробирки. Образ состоит из светлого наряда, который подчеркнул прелести певицы. Завершают образ исполнительницы перчатки и туфли на высоком каблуке. На последующих фото артистка также сидит под столом, на стуле и позирует во время опытов.

«Эксперименты 💣 Как мы снимали обложку @flacon_magazine Под чутким руководством @alionadol 💙 и с такой же абсолютной страстью, с какой я работаю над @verabeauty.official 💥 Кого я вам в таком образе напоминаю?)», – пишет Вера под видео.

Ранее звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Поклонники тут же предположили, что Вера снова беременна и засыпали пост в Инстаграм целой кучей комментариев. В этот раз, лишь спустя некоторое время, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

Презентация линейки ее косметики состоялась совсем недавно, о чем Вера ярко сообщила в разделе Стори в Инстаграм. Множество фото и видео артистка представиал на своей странице. В роликах заметно, как артистка в стилньом имидже, состоящем из свободного пиджака и светлых брюк позирует с коллегами, посетившими ее презентацию. А также Вера показала и саму свою косметику, удивив нежностью палтры и приманивая тем самым к своему детищу своих поклонников.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением