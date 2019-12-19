Скандальный пост звезды до сих пор обсуждается в сети

Всего сутки назад украинская певица Настя Каменских взорвала сеть откровенным фото

Артитска предстала совершенно обнаженной на отдыхе, пишет Рoliteka.net. Волосы артистки мокрые, а за ушко она положила цветок.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа💁🏻‍♀ Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней...", - подписала фото Настя.

Обсуждение откровенного фото и подписи к нему до сих обсуждают в соцсетях.

Так, один из пользователей Твиттера обнародовал снимок на своей странице в соцсети.

"Вы скорее всего не знали, но женщина это не только маникюр. Вот так. Спасибо, Настя!", - подписал он снимок.

Пост автора стали активно обсуждать.

"Глибоко", "Капитан Очевидность", "Надо решительно разорвать цепи стереотипов о женщине как маникюр и макияж, которыми скована наше сознание", "Каменскукс"? Это как-то связано с ку-клукс-кланом?", - написали пользователи.

Также пост до сих пор собирает лайки и комментарии непосредственно на странице Насти Каменских.

"Настя, извините конечно, но у вас очень много фанатов, которым нет даже 10. Что они подумают про своего кумира. Это просто капец", "Перебор, Насть!", "Ты такая конфетка напротив которой тяжело устоять, чтобы не полакомиться", "Когда будут свои дети, мне интересно, подобные фото будут? Просто я к тому, что нынешние детки смотрят и думают, что это норма...", "Это уже перегибы палки!!!", "Хороша, не зря Потап кинул сою семью", "Не понимаю, зачем такие фото?", "Безусловно, ты родилась, чтобы дарить красоту этому миру", "Вот так фотаться важно???", "Богиня вселенной", "Неужели петь больше не получается? Теперь пятая точка в ход пошла. Что только не сделаешь ради привлечения внимания", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Каменских, на представленных фото в разделе Стори, похвасталась фигурой в новом стиле. Звезда позировала в легкой полупрозрачной одежде темногоо цвета, а также с распущенными волосами. При этом на небольшом ролике звезда показала, как кривляется на камеру.

Напомним, Каменских показала, как развлекается в Мексике в смелом наряде.

Как сообщала Politeka, Каменских поразила личным фото мамы, сеть взорвалась.

Также Politeka писала, что Каменских удивила пышными формами в экстра-мини