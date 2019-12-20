Артист рассказал - ему тоже есть, что вспомнить

Примерно две недели назад бывшая девушка украинского певца Виталия Козловского рассказала о расставании с артистом

Так, экс-участница шоу "Холостяк", создательница YouTube-канала «Ходят слухи» Рамина Эсхакзай рассказала об изменах певца, пишет Clutch. По словам девушки, Козловский якобы параллельно крутил роман со своим директором, Юлией Бакуменко. А отношения с Раминой певец завел, так как пара хорошо смотрелась вместе.

18 декабря Виталий Козловский прокомментировал скандальное интервью за кулисами съемок новогоднего концерта «Музыкальная платформа» на телеканале «Украина».

По словам Козловского, он давно перевернул эту страницу жизни и уже даже вырвал ее. Как отметил артист, ему тоже есть, что рассказать, но этого делать не будет, так как уважает тех людей, которые были в жизни.

Стоит отметить, что после выхода интервью Виталий Козловский опубликовал на своей странице пост со словами: "Нужно уметь прощать". Сам певец называет это совпадением и никак не связывает с высказываниями Рамины.

Звезда сказал, что интервью его вообще никак не зацепило.

А отношения с помощницей певец вообще никак не прокомментировал, сказав - это другая история.

Напомним, Рамина рассказала, что пара на самом деле не была счастливой и она почувствовала себя лучше после расставания.

Оба готовились к свадьбе и Рамина думала, что все наладится после знаменательного события. Однако постоянные ссоры не дали этому произойти.

К тому же, как оказалось Виталий Козловский любит другую.

Готовясь к свадьбе, Козловский встретился с Эсхакзай, где оба обсуждали свадебное путешествие. Выяснилось, что и медовый месяц пара проведет вместе с концертным директором. После этого торжество было отменено.

Ранее мы писали, что рассказывая о подготовке к свадьбе Рамина вспомнила - Виталий хотел все подарки от гостей, а особенно деньги, забрать себе, ведь понесет большие финансовые потери за торжество. Рамине же достанется лишь что-то незначительное. Девушка поняла, что не мечтала о такой свадьбе.

Ссора произошла и на другой почве. Козловский предлагал самые дешевые кольца.

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