Дочь бывшего украинского нардепа Михаила Добкина, Алла, похвасталась своей красивой внешностью, сидя в машине

Девушка сделала селфи, сбросив с себя верхнюю одежду и позируя лишь в черной футболке с надписями, а также с пышной укладкой, пишет Рoliteka.net. Выразительные глаза Аллы смотрели прямо в камеру, а пухлые губы, идеальные брови и ресницы не могут уйти от внимания.

"А вы под подушкой что-то нашли?😁😉", - написала девушка в посте.

Публикация за два часа собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Простынь", "Без комментариев 😂", "Не нашла. Но сама положила сыну. Придет со школы будет искать. А то утром не искал 😊. Взрослый уже 😆😆😆", "Да, подарочки😍", "Верьте в сказку и в добро.....🌼🌼🌼", "То что мы нашли не поместилось под подушку😂😅", "нет там ничего", "Сережки!!😍♥️ Правда, я сама их туда положила,когда на ночь снимала...🙄😂😂😂", "Дырку от бублика 😂", "Я ничего....пора волшебника менять вот)):", "Нет ничего 🤣", "Увы", "У меня под подушкой только простынь 😂😭", "Ого, какая...", - написали пользователи сети.

Отметим, в Украине 19 декабря праздновался День святого Николая. По традиции, детям под подушки кладут подарочки.

Напомним, недавно Алла Добкина предстала в коротком черном платье с глубоким декольте, но с длинными рукавами.

Свои пышные волосы девушка закинула набок, придавая образу более соблазнительный вид. А красивые босоножки на тонком каблуке идеально подчеркнули стройность ножек Аллы.

За нескольк часов пост дочери скандального политика собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что 26-летняя дочь Добкина в своем микроблоге в Инстаграм поделилась несколькими фото, сделанными в ночном клубе. На них девушка предстала во всем белом, не считая черных кожаных берцев.

На Алле светлые штаны, блуза и пиджак. Волосы красавицы слегка растрепаны, макияж при этом не слишком броский. Девушка держится за стекляную ограду и дерзко смотрит прямо в объектив, положив правую руку на талию.

В посте Алла рассказала, что готовит "лонгрид" и предложила поклонникам угадать, о чем будет речь.

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