Росийская балерина Анастасия Волочкова взбудоражила сеть новым, казалось бы невинным, постом

Стоит отметить, любая публикация звезды всегда вызывает яркую реакцию пользователей сети, пишет Рoliteka.net. Многие позитивно реагируют на активность балерины в соцсети, другие же наоборот - постоянно критикуют и находят, к чему можно прицепиться.

Так, некоторое время назад звезда опублтковала фото, на котором запечатлены букеты и фрукты. Стоит отметить, что российская знаменитость часто говорит в интервью, что любит цветы.

Новый кадры был сделан в доме Волочковой. За особняком звезды присматривает семейная пара, которую Анастасия постоянно хвалит. Крайняя публикация не стала исключением:

"Я так люблю цветы 🙏 И они доживают в нашем доме до последних лепестков, из которых наша Лолочка (сотрудница балерины, - ред.)тоже создает красоту🌺❤️", - написала Волочкова.

Однако внимание комментаторов привлекли фрукты, а в частности банан, угодивший в кадр. Люди тут же стали обсуждать это.

"если б банан между яблоками положила Лола - вообще бы Красотень была!", "и при том вялый банан ))))", "доживающие фрукты(", "Красиво у Вас в доме", "Пустой холодный дом", "Как хороши! Как свежи, были розы!))) тургенев", "Люблю белые цветы😍", "Анастасия нравится!!!НО.Я ДУМАЛА ЭТО ПЕЛЬМЕНИ😡😡😡", "Сколько можно говорить про любовь к цветам? Лучше про любовь к маме и дочке!", "У вас там банан с яблоком доживают", "Печаль.. После стольких концертов на разрыв один вялый букетик..🤔 А где вагоны роз?..", "Вот работка у Лолочки хорошая: лепестки роз раскладывать по столу", "Колхозный шик😂😂😂 как в отеле Египта 😂😂 ещё и банан черный 😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, российской балерине Анастасии Волочковой постоянные гастроли мешают нормально отдохнуть, поэтому она решила поспать прямо на стульях.

Видимо, устав от постоянных поездок, знаменитость решила отдохнуть, но вот беда - в гримерке не нашлось диванчика, поэтому Настя разлеглась на поставленных в ряд стульях.

"Мы уже в Ступино. Прилегли с Машенькой после дороги в гримерке😊", - подписала снимок Настя.

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