Актрису сейчас можно совершенно не узнать

Звезда турецкого сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли, порадовала поклонников новым фото

Несмотря на то, что со времен сериала внешность актрисы сильно изменилась, у нее остается много поклонников, пишет Рoliteka.net.

На даннный момент на страницу актрисы уже подписались более 5,5 миллонов человек.

Многие восхищаются внешностью звезды, другие же наоборот - говорят, что после пластических операций та потеряла свое былое очарование и теперь у нее другое лицо.

Стоит отметить, что изменилось не только ее лицо, но и фигура. Мерьем заметно похудела.

Почти сутки назад актриса опубликовала пост, на фото которого запечатлена в очках, клетчатом шарфе и, по всей видимости, в шубе. На лице звезды - легкий макияж.

"Четкое видение, подкрепленное конкретными планами, дает вам огромное чувство уверенности и личной силы", - подписала снимок Узерли.

Почти 65 тысячам пользователей понравилась запись артистки.

Ранее мы писали, что девушка подарила поклонникам практически предновогоднее настроение, показав «себя любимую» в ярком наряде. Блестящий, в прямом и переносном смысле слова, вид артистки покорил сердца многих пользователей сети.

Так, на представленных артисткой студийных профессиональных фото, она красуется в коротеньком ассиметричного кроя полупрозрачном платьице – горизонтальная линия декольте, полностью открытые плечи, стильная прическа и туфли на шпильке – образ получился просто потрясающим.

Напомним, Мерьем Узерли поделилась новым потретом, который ей сделал именитый лондонский фотограф Дэвид Ньянзи. На нем она позирует в белой классической блузке, а на ее губах пестреет алая помада. Также акцент сделан на круглой сережке в ухе, на которую актриса указывает рукой. Также ее каре соблазнительно приоткрывает шею знаменитости.

Отметим, что актриса Мерьем Узерли подписала необычный контракт, одним из условий которого стал отказ от пластических операций на два года. Об этом заявило издание Сабах 14 декабря. Узерли будет сниматься в проекте в Лос-Анджелесе вместе с известными актерами.

Напомним, звезда "Великолепного века" изуродовала лицо пластикой, новые фото поражают: "другой человек"

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