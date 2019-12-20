Настя Каменских порадовала фанатов чувственным праздничным выступлением в откровенном наряде

Популярная украинская певица подготовила для своих фанатов подарок ко Дню святого Николая. Как сообщает Politeka, Настя опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором она исполняет отрывок праздничной песни.

«Дорогое мои! Сегодня день Св. Николая, который символизирует начало череды Рождественских и Новогодних праздников. Пусть в вашей жизни будет много невероятных, добрых, искренних и ярких чудес! Впереди много любви, объятий с самыми близкими и любимыми, исполнение желаний, бой курантов … а главное, ЧУДО Рождества! Верьте в него и оно обязательно случится», - написала исполнительница.

Ее новое видео наполнено рождественской атмосферой. На нем артистка выступает в уютной комнате с елкой и мерцающими огоньками. Однако, несмотря на зимние морозы, одета Каменских очень легко. Певица выступает в элегантной обтягивающей юбке в пол и оригинальной белой блузке с объемными рукавами и очень глубоким вырезом, подчеркивающим достоинства ее фигуры.

Видео Насти вызвало настоящий фурор среди ее поклонников.

«Я влюблена в эту песню», «Голос до мурашек», «Класс, сразу настроение появилось новогоднее», «Шикарная, бархатная, воздушная», «Это нереально красиво», «Настенька, у вас потрясающий голос!», «Потапу досталась самая красивая девушка Украины», - пишут люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что Настя Каменских взорвала сеть откровенным фото. Артистка предстала совершенно обнаженной на отдыхе. Волосы артистки мокрые, а за ушко она положила цветок.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней...", - подписала фото Настя.

Обсуждение откровенного фото и подписи к нему до сих не утихают в соцсетях.

Напомним, мокрая Каменских сбросила одежду, устроив шоу для взрослых.

Как сообщала Politeka, Каменских пошалила в гримерке, сверкнув формами в супер-мини: "Грация, как у кошки".

Также Politeka писала, что Каменских устроила шоу для взрослых прямо на сцене, Данилко не смог сдержаться.