Новости о возвращении на сцену сестры Жанны Фриске всколыхнули не только слушателей, но и мир шоу-бизнеса

Не смог не прокомментировать активно распространяющиеся в последнее время слухи муж Валерии Иосиф Пригожин.

Продюсер считает, что возвращение Натальи Фриске в шоу-бизнес, причем в образе, похожем на имидж сестры, это смешно.

Отметим, 12 лет назад младшая сестра Жанны Фриске выступала с группой "Блестящие". Однако вскоре Наталья заявила, что гастроли отнимают много сил, и вообще эта отрасль не для нее. Она покинула и коллектив, и индустрию.

Но недавно, в Сети появилось несколько видео с вечеринки, на которой она пела, в том числе хит Жанны "А на море белый песок". Наталья предстала с эффектной прической, в блестящем коротком платье.

Кроме того, Наталья Фриске стала очень похожей на свою сестру. Она призналась, что сделал пластическую операцию.

Судя по комментариям, общество неоднозначно отнеслось к этому: некоторые с радостью восприняли похожесть Жанны и Натальи, а другие обвинили последнюю в откровенном копировании певицы. Не остался в стороне и продюсер Иосиф Пригожин. Обычно выступающий с поддержкой коллег, на сей раз разразился критикой.

"Я столько лет работаю и все равно не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе. Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!" – нанес продюсер неожиданный удар сестре Жанны Фриске.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.