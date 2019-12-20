Кристина Орбакайте удивила своим экстравагантным образом
Дочь Аллы Пугачевой объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат в первую ночь грядущего года премьеру – трек "Она". Артистка показала публике, в каком необычном образе предстала на ТВ.
Кристина Орбакайте выбрала для "Новогодней ночи" юбку миди с блестящей бахромой, черную водолазку, поверх которой накинула "мохнатый" полушубок неонового цвета с белыми вставками. Дерзким и сексуальным сделали образ сапоги-чулки, которые подчеркнули стройные ноги звезды.
Подписчики исполнительницы в "Инстаграме" не остались равнодушными к ее наряду. Большинство одарило звезду комплиментами: "Красота! Стиль! Ум! Счастливая Кристиночка!", "Прекрасно выглядите!!!", "Всегда шикарная!!", "Самая стильная", "Вот это прикид! Настоящий новогодний. Великолепно!"
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Среди тех, кому пришелся по вкусу образ знаменитости, оказались дизайнер Игорь Гуляев, актриса Олеся Судзиловская, певица Валерия и другие.
Однако нашлись и те, кому наряд не понравился.
"Как-то прикид не очень", "Где вкус-то?" – написали ей в комментариях.
Ранее Кристина Орбакайте показале еще один наряд, в котором ее увидят фанаты "Голубого огонька" под Новый год на телеэкранах.
Орбакайте поделилась кадрами с выступления в своем микроблоге в Instagram. На фото певица предстала в облегающем платье сочного серебристого цвета с ажурной отделкой в районе декольте, а также черном пиджаке. Артистка танцует в окружении балета, одетого в такой же цветовой гамме, с улыбкой на лице.
Напомним, Орбакайте в облегающем платье сравнили с Гурченко, новые фото поражают: "Что за нафталин?".
Как сообщала Politeka, постаревшая Орбакайте поразила глубиной декольте: "все больше на Пугачеву похожа".
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».