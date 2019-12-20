Кристина Орбакайте удивила своим экстравагантным образом

Дочь Аллы Пугачевой объявила в соцсети, что зрители увидят и услышат в первую ночь грядущего года премьеру – трек "Она". Артистка показала публике, в каком необычном образе предстала на ТВ.

Кристина Орбакайте выбрала для "Новогодней ночи" юбку миди с блестящей бахромой, черную водолазку, поверх которой накинула "мохнатый" полушубок неонового цвета с белыми вставками. Дерзким и сексуальным сделали образ сапоги-чулки, которые подчеркнули стройные ноги звезды.

Подписчики исполнительницы в "Инстаграме" не остались равнодушными к ее наряду. Большинство одарило звезду комплиментами: "Красота! Стиль! Ум! Счастливая Кристиночка!", "Прекрасно выглядите!!!", "Всегда шикарная!!", "Самая стильная", "Вот это прикид! Настоящий новогодний. Великолепно!"

Среди тех, кому пришелся по вкусу образ знаменитости, оказались дизайнер Игорь Гуляев, актриса Олеся Судзиловская, певица Валерия и другие.

Однако нашлись и те, кому наряд не понравился.

"Как-то прикид не очень", "Где вкус-то?" – написали ей в комментариях.

Ранее Кристина Орбакайте показале еще один наряд, в котором ее увидят фанаты "Голубого огонька" под Новый год на телеэкранах.

Орбакайте поделилась кадрами с выступления в своем микроблоге в Instagram. На фото певица предстала в облегающем платье сочного серебристого цвета с ажурной отделкой в районе декольте, а также черном пиджаке. Артистка танцует в окружении балета, одетого в такой же цветовой гамме, с улыбкой на лице.

Напомним, Орбакайте в облегающем платье сравнили с Гурченко, новые фото поражают: "Что за нафталин?".

Как сообщала Politeka, постаревшая Орбакайте поразила глубиной декольте: "все больше на Пугачеву похожа".

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой без стыда засветила грудь в сеточке, пикантное фото: «Боже, Кристина!».