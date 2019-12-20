Знаменитую артистку госпитализировали в Москве

Как сообщает телеграм-канал Mash, 79-летняя Людмила Максакова сама приехала в одну из столичных клиник. Легендарная артистка жаловалась на проблемы со здоровьем. Врачи провели осмотри и приняли решение госпитализировать актрису. По предварительным данным, у Людмилы Максаковой диагностировали глаукому.

Не исключено, что артистке предстоит хирургическое вмешательство. Решение будет принято после всех необходимых обследований.

Отметим, журналисты пытались уточнить у артистки информацию о ее состоянии, на что она отреагировала очень резко.

Максакова не подтвердила и не опровергла сведения о том, что попала в больницу. Однако была явно расстроена, передает «360».

«Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!» — заявила актриса.

Как известно, глаукома это заболевание глаз, характеризующееся повышением внутриглазного давления в результате нарушения оттока водянистой влаги. Она бывает открытоугольной и закрытоугольной. В свою очередь, закрытоугольная глаукома делится на острую, подострую и хроническую. Острый приступ глаукомы – неотложное состояние, нередко приводящее к потере зрения.

Ранее сообщалось, что известная российская актриса Людмила Максакова в очередной раз стала объектом критики.

Интерес к артистке подогревает ее давний друг Станислав Садальский, который периодически публикует снимки своих подруг, Людмилы Максаковой и Татьяны Васильевой в своем Instagram.

На этот раз он показал фото Людмилы Васильевны без макияжа, с полотенцем на голове и Татьяны Васильевой в похожем «тюрбане». Садальский просит не критиковать актрис, а только сравнить, кому из них такой образ идет больше.

На фото Максакова, очевидно, только приняла душ. Внешний вид 77-летний актрисы шокировал поклонников. Ведь раньше она утверждала, что никогда не прибегала к услугами пластических хирургов. А на фото результат, как говорится, налицо. Актриса явно перенесла не одно хирургическое вмешательство, начиная от рино и блефаропластики и заканчивая подтяжкой лица.

Напомним, предсмертное фото популярной актрисы облетело сеть: "Ее любили многие...", пугающий кадр.

Как сообщала Politeka, ,еда случилась в семье популярной российской певицы: «состояние здоровья моей дочери…».

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