Знаменитости попали в объективы в неприглядном виде

На красных дорожках и страницах глянца знаменитости всегда выглядят безупречно, но в простой жизни их вид не всегда впечатляет

Папарацци часто подлавливают звезд в неприглядном виде и публикуют их фото. Ниже будут представлены снимки знаменитостей, которые решили не делать укладок и вышли на улицу, как есть.

Первая в списке - актриса Анджелина Джоли. Волосы звезды уложены идеально, но не в тот раз, когда она попала в объектив фотографов, пишет cosmo.

Модель Ирина Шейк скрутила обычную гульку и появилась в мятой футболке.

Актриса Скарлетт Йоханссон со своей женственной укладкой смотрится великолепно, однако этого не скажешь, увидев второе фото:

Селена Гомес с растрепанными кудрями выглядит неаккуратно:

Модель Белла Хадид укладывает волосы волнами, но вот, как она выглядит без прически:

Светская львица Ким Кардашьян перекрасилась в блондинку. Ею все восхищались, пока не заметили волосы, требующие коррекции у колориста.

Напомним, Анджелина Джоли не перестает радовать своих фанатов – минимум макияжа, небрежной укладкой, утонченной, некричащей классикой в выборе одежды.

На днях звезда мирового кино была замечена у ресторана «The Eternals» в Лондоне – знаменитость предпочла для вечернего выхода всегда актуальную классику – легкий плащ-беж под пояс, черные брюки.

Звезда прекрасно и естественно выглядит, правда, очень худая, как отмечают многие ее фаны в сети.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид - одна из самых успешных моделей в мире. За свою недолгую модельную карьеру 23-летняя красавица успела поработать с Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Недавно девушка показала откровенные снимки в ярких образах. На одном снимке красавица предстала в кружевных лосинах и лифчике, которые подчеркивают ее идеальные формы. При этом девушка позирует в соблазнительной позе, разместившись на полу.

На втором она облачилась в зеленый наряд, который напоминает костюм какой-то экзотической танцовщицы.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян поделилась с поклонниками кадрами из фотосессии для журнала 7 Нollywood в стиле ретро. Звезда позировала в облегающем черном платье.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.