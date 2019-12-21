Бывшая участница группы "Nikita", Анастасия Кумейко (Dj Nana), похвасталась аппетитными формами в красивом платье

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Певица предстала в прозрачном платье телесного оттенка. Наряд идеально подчеркнул изгибы звезды.

Экс-Nikita томно опустила глаза, приложив руку к бедру.

"Как узнать, что ваше сердце остановилось:

1. Вы не знали друг друга до этого лета;

2. Вы болтались по свету, земле и воде;

3. Совершенно случайно вы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте", - процитировала звезда песню известного группы "Сплин".

Примерно за полчаса пост Анастасии собрал почти 1000 лайков.

"Мое сердце - замерло🍷", "Мне платье понравилось😍", "На такой красавицы будет все красиво😘😘😘", "Как замерло)) неужели такое тесное..снять немедленно))😂🔥🔥🔥", "Да блин! Роскошная штучка🔥🔥🔥🔥", "На таком теле и кусок ткани будет топ!", "Красотка😉", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия продемонстрировала на коврике для зянятий, как она разминает свои косточки. Для этого Кумейко надела спортивную одежду.

На одном из снимков звезда замерла в воздушном шпагате и держала ногу рукой.

"За секунду до падения. Держалась, чем могла", - подписала фото Анастасия.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко похвасталась идеальными ножками.

Артистка на фото расположилась в большом декоративном плетенном кресле. Анастасия в этот раз была в сапогах до колен, шортах и кофте. Певица заняла довольно пикантную позу раздвинув ноги.

Под снимком фанаты оставили несколько комментариев:

"Красивое фото))", "Слушаюсь Госпожа", "Красотка", "Мур", "Просто красотка", "Прелесть".

Напомним также, что Кумейко позировала в откровенном прозрачном наряде, который едва удерживал формы певицы. Украинцы не смогли высказать свое мнение о словах кумира, поскольку снимок девушка опубликовала в Stories.

«Семь – это счастье. Это крепость, где всегда уютно, тепло, спокойно. Крепость, в которую всегда возвращаешься. С улыбкой и пониманием того, что тебя ждут близкие. Это опора и поддержка», - написала она.

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