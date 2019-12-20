37-летняя российская певица Вера Брежнева с трудом выкраивает время для семьи из-за плотного графика и постоянных гастролей. Новогодние каникулы как нельзя лучше подходят для этих целей

Артистка поделилась в "сториз" Инстаграм кадрами семейной идиллии, передает Politeka.net.

"Когда концерты каждый день в разных городах и вдруг выдается такое время с семьей… Бесценно", – подписала один из кадров певица.

10-летняя дочь Брежневой, Сара, прильнула к плечу матери. Тут же на снимке видно мужскую руку, лежащую прямо на груди артистки. По всей видимости, рука принадлежит ее супругу продюсеру Константину Меладзе. Несколько странный жест, учитывая, что совсем рядом находится его падчерица.

На другом кадре артистка похвасталась новогодней елочкой. Также здесь же видно убранство ее дома. Высокие потолки, лестница, мебель: все в нежно-кремовых и бежевых тонах.

Ранее мы сообщали, семейную идиллию Брежневой всколыхнули слухи о романе Меладзе с горячей солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег. Всю осень в сети активно обсуждали возможный разлад в отношениях Брежневой и ее супруга. В частности, особо внимательные к мелочам поклонники заметили отсутствие обручального кольца на руке Веры, а также исчезновение с ее соцсетей совместных фото с мужем. Сама Брежнева не раз намекала фанатам, что не стоит лезть в ее личную жизнь.

Также мы писали, Брежнева решила изменить образу блондинки и примерила на себя образ рыжей бестии.

Артистка снялась для глянца Flacon Magazine. Лучшими кадрами из своей новой фотосессии она поделилась в Инстаграм. При этом немногим позже на странице самого фотографа появилось ещё больше пикантных кадров.

Как видно, для специальных съемок она превратилась в женщину-химика, которой показывают интересные эксперименты. При этом можно заметить, что звезда сменила прическу – теперь она с рыжими волосами-каре.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

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