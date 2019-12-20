Известная российская певица Наталья Подольская рассказала о том, почему у нее не заладились отношения с Аллой Пугачевой

Об этом сообщает «Телепрограмма».

«У меня с ней отношения не складывались. Я не была в числе ее фаворитов, в числе ее любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит: «Я не доллар, чтобы всем нравиться», - отметила она.

При этом жена бывшего зятя Примадонны Владимира Преснякова уточнила, что от Пугачевой исходит мощная энергетика.

«Это чувствовалось на проекте, когда Примадонна заходила в комнату к участникам. Пугачева — большая личность и глупо с этим спорить», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, бывший зять Аллы Пугачевой, российский певец Владимир Пресняков, удивил неожиданным фото с намеком о пополнении в семье. Певец поделился в своем микроблоге в Инстаграм фото беременной супруги. Судя по большому животику артистки Натальи Подольской, та уже на последних сроках. Этим постом Пресняков поднял небывалый ажиотаж у себя на странице. Поклонники принялись поздравлять "и будущего папу, и будущую маму" со вторым ребенком, а некоторые даже стали подозревать, что у них будет двойня.

"Интриганты?"

"Молодцы! Ток зачем все всем знать заранее🤷‍♀️"

"В ожидании чуда🤗"

"Да ладнооооо👏👏👏👏"

"Неужели второго ждёте?!🙏"

"Никак тонкий намёк на толстые обстоятельства ?😃"

"Володя в прошлый раз написал два сердечка,а в этот раз тоже все понятно,ура,пусть будет дочка!!!💕🌹🌹🌹🌹🌹"

"Двойня💑"

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

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