Известная российская певица Наталья Подольская рассказала о том, почему у нее не заладились отношения с Аллой Пугачевой
Об этом сообщает «Телепрограмма».
«У меня с ней отношения не складывались. Я не была в числе ее фаворитов, в числе ее любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит: «Я не доллар, чтобы всем нравиться», - отметила она.
При этом жена бывшего зятя Примадонны Владимира Преснякова уточнила, что от Пугачевой исходит мощная энергетика.
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«Это чувствовалось на проекте, когда Примадонна заходила в комнату к участникам. Пугачева — большая личность и глупо с этим спорить», - подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, бывший зять Аллы Пугачевой, российский певец Владимир Пресняков, удивил неожиданным фото с намеком о пополнении в семье. Певец поделился в своем микроблоге в Инстаграм фото беременной супруги. Судя по большому животику артистки Натальи Подольской, та уже на последних сроках. Этим постом Пресняков поднял небывалый ажиотаж у себя на странице. Поклонники принялись поздравлять "и будущего папу, и будущую маму" со вторым ребенком, а некоторые даже стали подозревать, что у них будет двойня.
"Интриганты?"
"Молодцы! Ток зачем все всем знать заранее🤷♀️"
"В ожидании чуда🤗"
"Да ладнооооо👏👏👏👏"
"Неужели второго ждёте?!🙏"
"Никак тонкий намёк на толстые обстоятельства ?😃"
"Володя в прошлый раз написал два сердечка,а в этот раз тоже все понятно,ура,пусть будет дочка!!!💕🌹🌹🌹🌹🌹"
"Двойня💑"
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.
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