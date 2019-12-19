Бывший зять Аллы Пугачевой, российский певец Владимир Пресняков, удивил неожиданным фото с намеком о пополнении в семье

Как передает Politeka.net, Пресняков поделился в своем микроблоге в Инстаграм фото беременной супруги. Судя по большому животику артистки Натальи Подольской, та уже на последних сроках. Этим постом Пресняков поднял небывалый ажиотаж у себя на странице. Поклонники принялись поздравлять "и будущего папу, и будущую маму" со вторым ребенком, а некоторые даже стали подозревать, что у них будет двойня.

"Интриганты?"

"Молодцы! Ток зачем все всем знать заранее🤷‍♀️"

"В ожидании чуда🤗"

"Да ладнооооо👏👏👏👏"

"Неужели второго ждёте?!🙏"

"Никак тонкий намёк на толстые обстоятельства ?😃"

"Володя в прошлый раз написал два сердечка,а в этот раз тоже все понятно,ура,пусть будет дочка!!!💕🌹🌹🌹🌹🌹"

"Двойня💑"

Неизвестно, какую цель преследовал Пресняков, однако многие фанаты неправильно его поняли. Певец обработал в редакторе старое "беременное" фото жены - так что никакого попонения в ближайшее время не предвидется. А пока пара занимается воспитанием 4-летнего сына Артемия.

"а я подумала недавнее🤗"

"Мы видели Наташу худую, так что это старое фото))"

"Люблю вашу пару! Наташенька, пора такое свежее сделать!"

Ранее мы сообщали, Алла Пугачева с ее фильмом "Тот самый концерт" нарвалась на жесткую критику от музыкального эксперта Сергея Соседова.

По мнению критика, фильм, собравший в прокате 30 миллионов, не стоит внимания зрителей.

"Я кино не смотрел и смотреть не буду. Мне неинтересно, потому что такое можно сделать с любым артистом. Это не концерт, это собранный по номерам фильм — там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии звук и так далее. Это все паззлы. Когда такое собирают, получается ерунда", - объяснил он свою точку зрения.