Бывший зять Аллы Пугачевой, российский певец Владимир Пресняков, удивил неожиданным фото с намеком о пополнении в семье
Как передает Politeka.net, Пресняков поделился в своем микроблоге в Инстаграм фото беременной супруги. Судя по большому животику артистки Натальи Подольской, та уже на последних сроках. Этим постом Пресняков поднял небывалый ажиотаж у себя на странице. Поклонники принялись поздравлять "и будущего папу, и будущую маму" со вторым ребенком, а некоторые даже стали подозревать, что у них будет двойня.
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"Никак тонкий намёк на толстые обстоятельства ?😃"
"Володя в прошлый раз написал два сердечка,а в этот раз тоже все понятно,ура,пусть будет дочка!!!💕🌹🌹🌹🌹🌹"
"Двойня💑"
Неизвестно, какую цель преследовал Пресняков, однако многие фанаты неправильно его поняли. Певец обработал в редакторе старое "беременное" фото жены - так что никакого попонения в ближайшее время не предвидется. А пока пара занимается воспитанием 4-летнего сына Артемия.
"а я подумала недавнее🤗"
"Мы видели Наташу худую, так что это старое фото))"
"Люблю вашу пару! Наташенька, пора такое свежее сделать!"
Ранее мы сообщали, Алла Пугачева с ее фильмом "Тот самый концерт" нарвалась на жесткую критику от музыкального эксперта Сергея Соседова.
По мнению критика, фильм, собравший в прокате 30 миллионов, не стоит внимания зрителей.
"Я кино не смотрел и смотреть не буду. Мне неинтересно, потому что такое можно сделать с любым артистом. Это не концерт, это собранный по номерам фильм — там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии звук и так далее. Это все паззлы. Когда такое собирают, получается ерунда", - объяснил он свою точку зрения.
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.
Также Politeka писала, что Пугачеву жестко разнесли за творчество, в шоу-бизнесе гремит скандал: "Это гопник поет"