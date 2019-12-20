Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова насмешила сеть новым нелепым шпагатом

Как сообщает Politeka, снимок она опубликовала в Instagram.

«Когда этот номер в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка" исполняется во вращении и на большой высоте на лебедке, голова кружится уже не только от успеха. И страшно немного трюки цирковые в воздухе исполнять. Но мне так нравится совершать не свойственное для меня и интересное. И зрителю я предстаю в неожиданном амплуа», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Волочкова показывает шпагат в воздухе. Это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей.

«Настя, это так приметивно и не интересно», «Чего не хватит балерине? По нарастающей, мозгов, прыжка и стопы», «А я думала как обычно помашешь нам правой ногой, всем телом заваливаясь на станок. Пора бы уже…», «А кроме как раздвигать рогатку, вы еще что то умеете?», «И тут Остапа понесло...))) опять....)))) Да видели все уже несвойственный шпагат», «Текст поста-поток сознания», - пишут они.

Как сообщалось ранее, балерина Анастасия Волочкова взбудоражила сеть новым, казалось бы невинным, постом. Стоит отметить, любая публикация звезды всегда вызывает яркую реакцию пользователей сети. Многие позитивно реагируют на активность балерины в соцсети, другие же наоборот - постоянно критикуют и находят, к чему можно прицепиться.

Так, некоторое время назад звезда опублтковала фото, на котором запечатлены букеты и фрукты. Стоит отметить, что российская знаменитость часто говорит в интервью, что любит цветы.

Новый кадры был сделан в доме Волочковой. За особняком звезды присматривает семейная пара, которую Анастасия постоянно хвалит. Крайняя публикация не стала исключениемю.

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