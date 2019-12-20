Надя Дорофеева показала, как о ней заботится ее супруг Владимир Дантес

Как сообщает Politeka, популярная украинская певица поделилась с поклонниками смешным домашним видео на своей странице в Инстаграм (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На нем она возвращается домой и замечает, что мужа нет дома. При этом Дантес решил позаботиться о своей жене и оставил ей написанный от руки рецепт запеченного в духовке куриного филе.

«Приехала домой и произошло непоправимое. Вовы нет дома - у него сегодня работа. И он мне оставил вот такое послание», - рассказала на видео Дорофеева.

Судя по рецепту, Дантес не очень верит в кулинарные способности жены, ведь инструкция расписана очень подробно, включая пункт о том, как правильно включать духовку. Такая дотошность позабавила Дорофееву.

«То есть, Вова, я такая тупая, что ты думал, что я не смогу сделать, блин, филе. О боже», - рассмеялась певица.

Она также поделилась своим фото в процессе приготовления курицы.

Ранее мы писали о том, что солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет серию ярких кадров, показав, как развлекается с коллегами в стильном образе.

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном.

В разделе Стори Надя показала забавное возвращение в музыкальное приложение "Тик-Ток". А после, как и всего, Надя показала, как позабавилась с Позитивом. Она стояла возле стенки в сценичном костюме, а сам Алексей почему-то скривился и смотрел чуть в сторону.

Ранее Надя показала, как шуточно "прошлась" ручкой по штанам и кофте Алексея, а после, неожиданно в момент разговора Алексея с кем-то, дала ему шуточную пощечину. Получилось более чем забавно. Однако, поскольку фото были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

Напомним, Дорофеева засветилась в компании экс-жены Потапа, вид поражает.

Как сообщала Politeka, Дорофеева оказалась на полу перед молодыми красотками.

Также Politeka писала, что Дорофеева показала настоящую себя в новом стиле.