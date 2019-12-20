Королева Instagram Ким Кардашьян поделилась с поклонниками фото с мужем

На снимках красотка позирует в облегающей серой одежде без белья на фоне пустынного пейзажа. Рядом стоит муж во всем белом, сообщает Politeka.net.

На ее руках и шее массивные украшения в виде колец, а платье полностью обтягивает ее идеальную грудь и подчеркивает талию. Образ дополнили солнцезащитные очки.

Канье Уэст, муж Кардашьян, загадочно смотрит в сторону, расставив ноги.

В сети прокомментировали фото звездной пары, назвав супругов «королем и королевой».

Напомним, раннее Ким Кардашьян снялась для глянца. На фото она позирует с высокой прической в нарядах, которые отличаются нескромным декольте.

На одном из кадров она предстает в облегающем черном платье, расшитом пайетками, которое подчеркивает пышную грудь звезды. На другом на ней черный жакет и юбка с огромным разрезом, а на третьем снимке она – в оригинальном наряде с разрезом до пупка.

Фотографии мисс Уэст вызвали фурор и собрали свыше 1,3 млн лайков и более 24 тысяч комментариев.

Звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян известна во всем мире. Ким прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих.

Сегодня Ким вместе с мужем воспитывают четырех детей, троих из которых супругам родила суррогатная мать.

Напомним, что Ким Кардашьян поделилась с поклонниками кадрами из фотосессии для журнала 7 Нollywood в стиле ретро. На снимках красотка позирует с высокой прической в в нарядах, которые отличаются нескромным декольте.

На одном из кадров она предстает в облегающем черном платье, расшитом пайетками, которое подчеркивает пышную грудь звезды. На другом на ней черный жакет и юбка с огромным разрезом, а на третьем снимке она – в оригинальном наряде с разрезом.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.