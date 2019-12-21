Известная украинская певица Анна Седокова показала, как проводит вечер в интересной компании

Как передает Politeka.net, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, певица и ее молодой возлюбленный 28-летний баскетболист Янис Тимма посетили известного немецкого модельера Филиппа Пляйна.

«Это был волшебный вечер с @janis.timma в компании трудоголика и творца @philippplein. Зашли не на долго, ведь ничего нет лучше, чем сериал в объятиях дома, но, возможно, нет ничего лучше, чем сериал в объятиях и в платье #philippplein», - подписала фото Седокова.

Пользователи сети высказывают восхищение парой.

«Как ты светишься😍❤», «Шикарная пара», «Счастливые такие», Самая красивая пара», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Анна Седокова похвасталась жарким образом. Артистка решила поговорить о своем возрасте. Она рассказала, что ей уже стукнуло 37 лет. Седокова недовольна тем, что через три года ее начнут осуждать за откровенные фото.

"Я - Аня Седокова. Мне несколько дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня теперь всего 3 года, чтобы публиковать подобные фото без упреков общественных деятелей?

А через три года я что, тыквой стану? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин", - написала Анна.

Девушка не думает, что жизнь после тридцати и развода заканчивается. Анна пожаловалась, что ее называют старой женщины.

"Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это определяет кроме самой себя?

Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от .. внимание .. иных женщин", - добавила Седокова.

Напомним, Седокова похвасталась формами в прозрачном платье.

А еще Politeka писала, что Седокова устроила пикантные игры с молодым любовником посреди лифта.

Также Politeka сообщала, что Седокова устроила бурные развлечения на день рождения.