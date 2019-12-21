Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В разделе Стори певица показала яркие кадры со своего очередного концерта. Звезда позировала с легким макияжем на лице и в стильном костюме из блесток. Поклонники не смогли прокомментировать увиденное, поскольку данная функция в этом разделе отключена.

Тем не менее, судя по довольным возгласам толпы поклонников, замеченных на видео, артистка произвела фурор.

Отметим, также ранее артистка снялась для глянца Flacon Magazine. Лучшими кадрами из своей новой фотосессии артистка поделилась в Инстаграм. При этом немногим позже на странице самого фотографа появилось ещё больше пикантных кадров.

Для специальных съемок она превратилась в женщину-химика, которой показывают интересные эксперименты. При этом можно заметить, что звезда сменила прическу – теперь она с рыжими волосами-каре.

На видео артистка сидит на стуле, держа в руках пробирки. Образ состоит из светлого наряда, который подчеркнул прелести певицы. Завершают образ исполнительницы перчатки и туфли на высоком каблуке. На последующих фото артистка также сидит под столом, на стуле и позирует во время опытов.

Ранее звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Поклонники тут же предположили, что Вера снова беременна и засыпали пост в Инстаграм целой кучей комментариев.

В этот раз, лишь спустя некоторое время, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица не беременна, а презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением