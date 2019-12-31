Российский актер, известный украинцам по роли в популярном сериале "Сваты", Анатолий Васильев, сделал важное заявление

Он рассказал, что намерен проигнорировать факт попадания в базу данных украинского сайта "Миротворец".

"Я отношусь к этому абсолютно спокойно. Я действительно был на гастролях в Симферополе и в Севастополе. И я счастлив, что был там", - констатировал народный артист России.

Кроме того, по словам российского актера, он готов вновь нарушить границу Украины и отправиться в аннексированный Крым.

"Нас отлично принимали, и я поеду туда снова, если будет нужно. Крым наш, об этом разговоров быть не может никогда и ни с кем", - констатировал Васильев.

Недавно мы писали, что сценаристы серила «Сваты» придумали неожиданный ход.

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев – которого ранее в сериале «похоронили» вернется. Теперь персонажи будут молодыми, а герой 73-летнего Анатолия Васильева будет представлен в воспоминаниях.

В СМИ отмечают, что актер ушел из успешного проекта не просто так. Дело в ом, что у него разгорелся конфликт с коллегой по съемочной площадке Федором Добронравовым. Васильеву хотелось, чтобы в «Сватах» было меньше шуток и больше драматизма, но Добронравов не хотел ему уступать и указал на дверь, посоветовав снимать свое кино.

«Я даже не знаю, будет ли еще продолжение. —И не интересуюсь. Все. С меня хватит. «А? Шо? Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!». Я не могу так, и много раз им об этом говорил. Но мое терпение лопнуло, когда мы снимали сюжет, в котором меня посадили в тюрьму. Федя пришел меня выручать, а сам продолжает кривляться, как обычно. Заходит в отделение развязной походкой, достает бутылку из кармана... Я считаю, что именно в этот момент все должно было быть по-другому», — говорил Анатолий Васильев восемь лет назад.

Сперва сюжет сериала наравился актеру. По его словам, все сильно изменилось, когда продуктом перестал заниматься режиссер Юрий Морозов.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

Также Politeka писала, что стала известна истинная причина, почему Митяй уходит из «Сватов».

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.