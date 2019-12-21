Больной раком Анастасия Заворотнюк может понадобиться ампутация

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» остается в больнице, а ее родственники продолжают хранить молчание о ее состоянии. Тем не менее в РосСМИ регулярно появляется новая информация о лечении актрисы.

Так, ранее сообщалось, что на фоне онкологии у Заворотнюк начался отек мозга и ее пришлось отправить в реанимацию.

Впрочем, позже врачи заявили, что у актрисы появилась надежда на выздоровление. По последним данным, сейчас она даже идет на поправку, а врачи заявляют, что она будет жить.

Впрочем, не все прогнозы такие положительные. Так, источники сообщили, что актрисе грозит ампутация ноги. Об этом пишет РБК-Украина, отмечая, что информация не подтверждена.

Ранее мы писали о том, что один из российских банков "заморозил" счета фигуриста Петра Чернышева, мужа больной раком Анастасии Заворотнюк. Отмечается, что банк пошел на такие действия по указке налоговой службы Санкт-Петербурга, так как именно здесь зарегестрированы компании артиста. В результате, Чернышеву недоступно проведение финансовых операций.

Проблема с банками и налоговой тянется уже несколько месяцев. Якобы причиной стали сомнительные финансовые операции.

Очевидно, Чернышеву сейчас не до этого, так как он вкладывает все свои силы в заботу о тяжелобольной жене.

Напомним, в 2019 году спустя несколько месяцев после рождении дочери Милы российская актриса, звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк узнала, что у нее рак. Беда нагрянула, как говорится, нежданно. Знаменитость перенесла операцию в Германии, где медики попытались хирургическим путем избавить несчастную от опухоли мозга, но тщетно. Актриса вернулась в Россию и легла в одну из московских клиник. Некоторое время Заворотнюк провеле в коме. После ряда операций, ее здоровье пошло на поправку и Анастасию выписали.

В настоящее время она находится в медцентре в российской столице, где проходит реабилитацию. Правая часть тела актрисы парализована, ей делают специальные массажи.

Напомним, популярный российский певец ошеломил заявлением о больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, больную раком Заворотнюк преследуют в России: родные не сдержались и показали скандальные фото.

Также Politeka писала, что Жигунов бил Заворотнюк: звезда "Моей прекрасной няни" не сдержался и выдал всю правду.