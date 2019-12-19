Семью российской звезды Анастасии Заворотнюк продолжают атаковать

Известный певец Данте решил заступиться за актрису, которая продолжает бороться со смертельным недугом, пишут Дни.

Как известно, недавно в социальных сетях появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк на фоне осложнений якобы парализовало.

Окружение актрисы продолжает молчать, поэтому за актрису решил заступиться певец Данте, который находился в аналогичной ситуации.

Он утверждает, что родным российской звезды сейчас совсем не хочется, чтобы кто-то совал свой нос в их проблемы, поскольку болезнь родного человека - это всегда тяжело.

"Я в этой ситуации абсолютно и полностью поддерживаю родственников Насти, потому что сам однажды попадал в подобную. Когда на шоу "Голос" я открыто заявил о своем тяжелом заболевании с легкими, вместо поддержки от своей аудитории я получил огромное количество порицания, негатива в социальных сетях", – делится воспоминаниями музыкант.

Данте также призвал оградить Анастасию Заворотнюк от любого негатива, который может проявлять общество, ведь критика может лишь усугубить ее состояние здоровья.

"Поэтому, когда человек болеет, его надо максимально уберечь от любых негативных факторов, в том числе и от навязчивых фанатов, прессы. Поэтому я поддерживаю семью Насти Заворотнюк и желаю ей скорейшего выздоровления!" – резюмировал известный певец.

Ранее мы рассказывали о связи бывшего любовника Анастасии Заворотнюк со "Слугой народа". Выяснилось, что актер Сергей Жигунов, который определенное время крутил роман с "прекрасной няней", занимался пиаром украинского сериала на территории РФ.

Популярный сериал "Слуга народа", в котором главную роль сыграл президент Украины Владимир Зеленский, на мероприятии представил режиссер Алексей Кирющенко, с которым долго время дружит сам Сергей Жигунов.

Разрешение на пиар популярного сериала в РФ артист получил у создателей многосерийной картины.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что молодая дочь больной раком Заворотнюк показала неожиданное фото звездной матери.