Бывшая солистка популярной группы ВИА Гра Миша Романова засветила роскошные формы в наряде без белья

Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.

На нем исполнительница позирует в черных штанах официального стиля и латексном наряде, который эффектно подчеркивает ее пышные формы. При этом видно, что Романова позирует без белья.

Уточним, что исполнительница предлагает поклонникам провести с ней новогоднюю ночь. Однако ответить на предложение люди не смогли, поскольку снимок Романова опубликовала в Stories.

Также мы писали, что Романова показала откровенное авторское фото. На новом профессиональном снимке артистка предстала в вечернем платье.

Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.

На стройных ножках знаменитости красуются туфли на шпильке в цвет наряда, девушка уверенно смотрит в камеру, на ее ноготках виден также ярко красный лак:

«…Кто из вас родился в феврале, признавайтесь?😏», - спросила звездная красавица у своих поклонников в сети. Стоит ли говорить, что множество ответов, в основном, «воспевали» красоту артистки.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

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