Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала сеть резкими изменениями во внешности
Как сообщает Politeka, кадры она опубликовала в Instagram.
«Детский день», - говорится в подписи.
Обратим внимании, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.
«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну не красиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.
До этого Наталья Могилевская показала себя в черном жакете и полностью прозрачной юбке. Артистка поделилась женской мудростью в посте под фото с манекеном.
На фото Могилевская позирует в черном жакете-платье с поясом и прозрачной юбке. Наталья уверенно смотрит в сторону камеры, прищурив глаза. На ее шее заметны массивные украшения в виде нескольких рядов бус, а на пальце правой руки сияет огромный перстень.
«Девочки, если в отношениях с мужчиной у вас все прекрасно, скорее всего, это манекен 😂», – прокомментировала она свое необычное фото рядом с манекеном в мужском костюме.
В комментариях поклонники певицы отметили ее образ и начали делиться своей мудростью о мужском поле:
«Ты выходишь замуж? Бегают по интернету твои фото с каким-то красавцем, ландшафтным дизайнером», «Этот юноша потерял от вас голову, о, лучезарная..с вет моих очей Наталья!!!», «Ребёнка завести нужно.», - пишут они.
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