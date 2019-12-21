Певица засветилась в оригинальной шапке, но что-то пошло не так

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская заинтриговала сеть резкими изменениями во внешности

Как сообщает Politeka, кадры она опубликовала в Instagram.

«Детский день», - говорится в подписи.

Обратим внимании, что на опубликованном видео Могилевская позирует в шапке с ушками, которые красиво двигаются. Однако поклонники девушки обратили внимание на ее внешний вид.

«Я не узнала Могилевскую», «Бабулечка», «У цыган в пробке купила ? Одеть так себе идея», «как бабка старая», «ООО, не узнал», «Боже мой! Кто это?», «Ну не красиво же. Как бабушка в платочке», «Да, Натуля совсем старушка уже...года ни денешь никуда...», - пишут они.

До этого Наталья Могилевская показала себя в черном жакете и полностью прозрачной юбке. Артистка поделилась женской мудростью в посте под фото с манекеном.

На фото Могилевская позирует в черном жакете-платье с поясом и прозрачной юбке. Наталья уверенно смотрит в сторону камеры, прищурив глаза. На ее шее заметны массивные украшения в виде нескольких рядов бус, а на пальце правой руки сияет огромный перстень.

«Девочки, если в отношениях с мужчиной у вас все прекрасно, скорее всего, это манекен 😂», – прокомментировала она свое необычное фото рядом с манекеном в мужском костюме.

В комментариях поклонники певицы отметили ее образ и начали делиться своей мудростью о мужском поле:

«Ты выходишь замуж? Бегают по интернету твои фото с каким-то красавцем, ландшафтным дизайнером», «Этот юноша потерял от вас голову, о, лучезарная..с вет моих очей Наталья!!!», «Ребёнка завести нужно.», - пишут они.

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