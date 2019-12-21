Популярная российская певица украинского происхождения Анна Седокова похвасталась формами в леопардовом наряде

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

«Привет всем! Я уже почти на сцене Эрвина и хочу сказать спасибо за этот идеальный набор. Спасибо большое, буду сейчас в нем работать», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в облегающем леопардовом наряде и корсете. Однако поклонники девушки не смогли высказать свое мнение о наряде кумира, поскольку кадры опубликованы в Stories.

Напомним, недавно Анна Седокова похвасталась жарким образом. Артистка решила поговорить о своем возрасте. Она рассказала, что ей уже стукнуло 37 лет. Седокова недовольна тем, что через три года ее начнут осуждать за откровенные фото.

"Я - Аня Седокова. Мне несколько дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня теперь всего 3 года, чтобы публиковать подобные фото без упреков общественных деятелей?

А через три года я что, тыквой стану? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин", - написала Анна.

Девушка не думает, что жизнь после тридцати и развода заканчивается. Анна пожаловалась, что ее называют старой женщины.

"Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это определяет кроме самой себя?

Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от .. внимание .. иных женщин", - добавила Седокова.

Напомним, Седокова похвасталась формами в прозрачном платье.

А еще Politeka писала, что Седокова устроила пикантные игры с молодым любовником посреди лифта.

Также Politeka сообщала, что Седокова устроила бурные развлечения на день рождения.