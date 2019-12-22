На телеканале СТБ 21 декабря состоялся большой финал вокального шоу "Х-Фактор", в котором определились два суперфиналиста

После голосования зрителей за победу в 10 сезоне песенного шоу будут сражаться Георгий Колдун из команды Оли Поляковой и Элина Иващенко из команды Игоря Кондратюка.

Еще с первых выпусков шоу, их называли фаворитами проекта. За время участия в проекте они прошли нелегкий путь и выросли, как профессионалы.

Конкурсанты продемонстрировали по три музыкальных номера: показали композиции с которыми пришли на кастинги, спели дуэтом с звездами украинского шоу-бизнесса и презентовали песни собственного авторства.

После одного из выступлений Колдуна, Настя Каменских не могла сдержаться и призналась, что на нее произвело огромное впечатление его выступление

«Георгий, вы так идеальны, что у меня аж кружится голова», - призналась Настя Каменских.

Данилко также поддержал участника, призывая зрителей за него проголосовать.

«Люди, поднимите свою «жору ивановну» и проголосуйте», - призвал всех Андрей Данилко.

Элине, Каменских посоветовала найти, как-бы использовать свой талант так, чтобы стать для зрителей эталоном и запомниться, а не потеряться среди других певцов.

«Главное — победа над собой. Твой талант неимоверный. Надо подумать, как его «завернуть», чтобы донести до зрителей. Ты - мотиватор для меня», - признала Настя.

Схожий совет дала девушке и Оля Полякова, которая пожелала Элине найти себя в музыке.

«Очевидно, что ты - ребенок, поцелованный Богом. Хочу, чтобы ты нашла себя. Не отталкивай от себя никакую музыку. Даже, если придется петь «Шлепки»», - сказала Полякова .

Стоит отметить, что Элина Иващенко вышла на сцену с песней, которую она презентовала на кастинге национального отбора на «Евровидение». По словам девушки, она написала песню полгода назад посреди ночи.

«У тебя все есть для того, чтобы стать победителем проекта»,— признала Оля Полякова.

Подопечный Оли Поляковой Георгий Колдун представил авторскую песню «Досить» на украинском языке. В финале Георгий не смог сдержать слез.

«Тебе очень подходит эта песня. Ты дотронулся до моей души», - растрогалась Настя Каменских, после выступления конкурсанта.



Напомним, Полякова выгнулась и засветила свое главное достоинство в сеточке.

Как Politeka писала, что Полякова показала все свои красоты в шикарном платье.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Каменских едва удержала свои «богатства» в экстремальном декольте.