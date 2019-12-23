Артистка демонстрирует красивую фигуру после того, как сбросила лишние килограммы

44-летняя актриса Ева Лонгория, которая стала популярной после выхода сериала "Отчаянные домохозяйки", похвасталась красивой фигурой на одном из мероприятий

Давно известно, что звезда набрала лишние килограммы во время беременности и после рождения, пишет Рoliteka.net. Звезда долгое вроемя не могла прийти к прежней форме, но ей все же это удалось. Теперь артистка красуется во всевозможных нарядах, которые идеально подчеркивают ее изгибі.

Так, недавно в Дубае прошел ежегодный гала-вечер The Global Gift Gala Dubai. Здесь отметили звезд, занимающихся благотворительностью. Сопредсидательницей церемонии стала Ева Лонгория.

Звезда "Отчаянных домохозяек" появилась в блестящем платье дубайского модельера Рами аль Али. Красивое колье дополнило образ Евы. Актриса выглядела великолепно с волнистой прической.

Во время мероприятия Лонгория произнесла вдохновляющую речь, признавшись, что здесь получила предложение от своего мужа.

Фото с The Global Gift Gala Dubai Ева опубликовала на своей странице в Инстаграм и в результате получила массу комплиментов от фанатов.

Напомним, Ева Лонгория похвасталась своим «луком», в котором она явилась на шоу Дома Balmain в Париже.

Актриса покорила сеть сексапильным внешним видом.

Красотка выбрала для наряда шелковую блузу, брюки со стрелками и стильный жакет. Все в черном цвете.

Обворожительный образ дополнили сумочка и босоножки на квадратном каблуке. Прекрасным дополнением стали неброский макияж в нежных тонах и волосы, спадающие волнами на плечи.

Ранее мы писали, что летом Ева Лонгория посетила испанское Marbella Fashion Show. Звезда выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало ее точенную фигуру и изгибы тела.

Шею селебрити украшала нежная цепочка, а палец — кольцо с внушительным камнем.

Для выхода женщина выбрала изящные красные босоножки.

Ранее мы писали, что Лонгория появилась на Международном фестивале короткометражного кино на Сардинии. Ева была в двух образах, которые очень шли красотке и подчеркивали ее внешние данные.

Первым 44-летняя актриса продемонстрировала наряд в черном цвете, а вторым - в белом.

Напомним, что звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория не удержала грудь в блузе без белья: «Жарко, как в аду!»

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