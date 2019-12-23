Телеведущая показала, как проводит время перед Новым годом

Невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала предновогодний пост

Звезда предстала в красных джинсах и белой кофте с середечком, пишет Рoliteka.net. Девушка широко улыбалась, держа в руках бусы.

Теледива сидит на полу возле пышной елки, которую украшает. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Когда елка попросила еще и бусики, а ты их распутываешь 20 минут 🙈🙈🙈 А лабутены ей не дать??😂😂😂", - подписала фото невеста Розенко.

Почти за 40 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Я думаю, что нужно дать😂😂😂 А то упадет ещё😂", "😂 и отвести на выставку Ван Гога👍", "У меня с гирляндой также, когда убираю ёлку все игрушки, гирлянды очень аккуратно склыдываю, и на следующий год, достаю, и сижу час распутываю🤦‍♀️ каким-то магическим образом", "Как красиво, обожаю новогодние праздники, огоньки, сюрпризики 🎄🎄🎄", "Елочка красивая❤", "Шикк🔥🔥😈", "Бусиков так и не допросилась???😂 Очень красиво👍", "Красивая ёлка", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь заставила украинцев забыть о проблемах и посмеяться над ее забавным видео.

Девушка поделилась в своем микроблоге в Инстраграм видео с «маской», которая сделала ей милые косички с бомбонами.

В кадре она едет на машине и пытается поправить нарисованные приложением очки и дернуть себя за косичку, улыбается и кривляется.

Напомним также, что Елена-Кристина Лебедь надела курточку с цветочным принтом, бордовые джинсы и белые кроссовки. Девушка встала посередине серьезных коллег, широко улыбаясь.

"Когда Святой Николай принес в подарок сьемку в 7 утра: группа счастлива🥳 Я в печали 🤣🤣🤣 Всех с праздником!🥳 🍭🍬 🎄🎄🎄", - написала звезда.

Почти за час пост звезды собрал более 2500 лайков.

Ранее сообщалось, что невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко показала новые фото со своим возлюбленным.

Фотографии пара очевидно сделала в фотобудке после совместного просмотра фильма "Ножи наголо".

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».