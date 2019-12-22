Популярная украинская исполнительница Джамала засветила лишнее в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

«Вы уже смотрели наше с Аленой Аленой видео «Забирай? Интересно, а как вы поняли идею, которую вкладывали в мой образ? Ваши варианты?» - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно Джамалу, которую готовят к съемкам клипа. При этом на одном из них можно заметить, что девушка позирует без белья. Это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей.

«Джамала как всегда», «вот это да», «Вы прекрасны, но ненавижу когда рябит.Эти глаза для меня наказание», «пушка!», «Необычно. Эпатажно», «вот это формы», «пробирает до мурашек, Джа!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Джамала и рэперша Alyona Alyona поделились премьерой клипа на песню "Забирай".Певицы спелись вместе для того, чтобы дать отпор хейтерам. Для Джамалы - рэп - неожиданная смена музыкального амплуа. Но, судя по восторженным откликам, композиция пришлась украинцам по вкусу.

"Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ непосредственно. Но в то же время для артиста это ловушка. Ответишь - человек начинает думать, что ты будешь с ним общаться постоянно. Не ответишь - "зазналась, звездная болезнь". Иногда люди не понимают, что у тебя есть семья, личная жизнь, ты не можешь ответить всем! 😔 Ну и главное - это кибербуллинг, которому подвергаются, как артисты, так и обычные люди...", - подписала ролик Джамала.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».