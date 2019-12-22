Популярная украинская исполнительница Джамала засветила лишнее в откровенном наряде
Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.
«Вы уже смотрели наше с Аленой Аленой видео «Забирай? Интересно, а как вы поняли идею, которую вкладывали в мой образ? Ваши варианты?» - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно Джамалу, которую готовят к съемкам клипа. При этом на одном из них можно заметить, что девушка позирует без белья. Это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей.
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«Джамала как всегда», «вот это да», «Вы прекрасны, но ненавижу когда рябит.Эти глаза для меня наказание», «пушка!», «Необычно. Эпатажно», «вот это формы», «пробирает до мурашек, Джа!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, певица Джамала и рэперша Alyona Alyona поделились премьерой клипа на песню "Забирай".Певицы спелись вместе для того, чтобы дать отпор хейтерам. Для Джамалы - рэп - неожиданная смена музыкального амплуа. Но, судя по восторженным откликам, композиция пришлась украинцам по вкусу.
"Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ непосредственно. Но в то же время для артиста это ловушка. Ответишь - человек начинает думать, что ты будешь с ним общаться постоянно. Не ответишь - "зазналась, звездная болезнь". Иногда люди не понимают, что у тебя есть семья, личная жизнь, ты не можешь ответить всем! 😔 Ну и главное - это кибербуллинг, которому подвергаются, как артисты, так и обычные люди...", - подписала ролик Джамала.
Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».
Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».