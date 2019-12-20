Певица Джамала и рэперша Alyona Alyona поделились премьерой клипа на песню "Забирай"

Как передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезд, певицы спелись вместе для того, чтобы дать отпор хейтерам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Для Джамалы - рэп - неожиданная смена музыкального амплуа. Но, судя по восторженным откликам, композиция пришлась украинцам по вкусу.

"Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ непосредственно. Но в то же время для артиста это ловушка. Ответишь - человек начинает думать, что ты будешь с ним общаться постоянно. Не ответишь - "зазналась, звездная болезнь". Иногда люди не понимают, что у тебя есть семья, личная жизнь, ты не можешь ответить всем! 😔 Ну и главное - это кибербуллинг, которому подвергаются, как артисты, так и обычные люди...", - подписала ролик Джамала.

"Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а о своих будто забывают😔, - поделилась мнением Alyona Alyona. - Когда тебе пишут комплименты и приятные вещи только тогда, когда что-то нужно, когда зависть через край, а желтую прессу потребляют быстрее, чем еду😁".

Поклонники звезд засыпали их странички комментариями со словами поддержки. Джамала даже не выдержала и решила поблагодарить фолловеров: "До глубины души...😭 Спасибо вам за эти слова!❤️"

"Неймовірна колаборація 🔥 Джамала у такому музичному амплуа дуже незвична👍"

"Потужний меседж, на часі і, як завше, надзвичайно талановито! Дякую Вам, Джа та АльонаАльона 💖 Ви наповнюєте музику та вуха шанувальників змістом 😍"

"Просто пушка! По смыслу, по стилю, по музыке. Клаасс. Чувствую, будет долго на повторе. 😍🔥"

"Интересный музыкальный эксперемент. Очень разные артисты с весьма разным посылом в творчестве, так что такого не ждал) Мне интересно, в первой части у Алёны Джа на беках или мне показалось..б"

"Кто чем богат, тот тем и делится. Дуэт бомба. Исполнение отличное. Спасибо."

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».