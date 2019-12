View this post on Instagram

#ЗАБИРАЙ Прем’єра відео! ⠀ Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але в той же час для артиста це пастка. ⠀ Відповіси - людина починає думати, що ти будеш з нею спілкуватися постійно. Не відповіси - "зазналася, зіркова хвороба". Іноді люди не розуміють, що у тебе є сім'я, особисте життя, ти не можеш відповісти всім! 😔 ⠀ Ну і головне - це кібербулінг, якому піддаються, як артисти, так і звичайні люди. Коментарі в соцмережах можуть боляче поранити, особливо, якщо це не критика, а образи. Адже ніхто з хейтерів ніколи не посмів би сказати все це в очі, а написати в соцмережах - легко і просто. Тому ми з @alyona.alyona.official присвятили "Забирай" темі хейту в інтернеті. Вона про диванних критиків, про людей, які заповнюють свою внутрішню порожнечу ненавистю і люттю, живуть чужим життям онлайн. ⠀ Живіть і любіть одне одного офлайн. Поки ви витрачаєте час, залишаючи негативні коментарі чужій вам людині, нехай навіть і дуже відомій, в цей момент підтримка і любов потрібні вашим близьким людям. Цінуйте їх! ⠀ Link in bio ⬆️ ⠀ #jamala #alyonaalyona