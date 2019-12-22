Знаменитая украинская певица Оля Полякова поразила своим эпатажным, но в то же самое время соблазнительным образом

Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова безумно любит эпатировать и дразнить публику откровенными нарядами, которые выбирает для выхода в свет. Ко всему прочему, певица публикует в сети жаркие снимки.

Совсем недавно она присоеденилась к судьям Х-фактора. Для эфиров музыкального шоу она выбирает эффектные и откровенные наряды, которые не могут оставить публику равнодушной.

21 декабря состоялся финал проекта. Во время него Оля произвела настоящий фурор, когда появилась на сцене. Полякова блистала в белом платье, украшенном блестящими камнями и стразами. Юбка наряда была прозрачной, поэтому с легкостью можно рассмотреть длинные ноги звезды.

Снимком на котором она предстала в соблазнительном наряде артистка поделилась на личной странице в Instagram. Впечатляющий образ она дополнила короной, длинными сережками и ленточкой с подписью "Мисс Вселенная".

"Впервые!!! Мисс Вселенная в прямом эфире финала❤️ Как вам мой образ?" - спросила звезда.

Пользователи сети поспешили ответить на вопрос Поляковой, а также засыпали ее комплиментами. Не удержалась и популярная певица Даша Астафьева, которая оставила ей в комментариях комплимент.

"Восторг!💪🏼😘🌹❤️", "Заслуженный образ 😍", "Олечка,Вы умничка! Спасибо Вам за ваш труд и вашу музыку! Вы прекрасны!❤️", "Ты самая самая самая любимая красивая и лучшая ❤️❤️❤️❤️❤️", "А это законно иметь такую фигуру? 🔥❤️", "Вы и вправду Мисс Вселенная😍😍🔥".

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Оля Полякова показала совместное выступление на "Х-Фактор" с участником программы Георгием Колдуном.

Полякова и Колдун спели вместе песню на сцене "Х-Фактора". Оля была в этот раз в джинсовых шортах и пиджаке.

Напомним, Полякова выгнулась и засветила свое главное достоинство в сеточке.

А еще Politeka писала, что Полякова показала все свои красоты в шикарном платье.

Также Politeka сообщала, что роскошные Полякова и Кароль померились формами в пикантных нарядах.