Звезда славится безупречными данными, но не в этот раз

Знаменитая певица Дженнифер Лопес всегда выглядит идеально, несмотря на свое 50-летие

Артистка - подтянутая, а ее лицо - без единой морщинки, пишет Рoliteka.net. Соотвествующие снимки со звездой публикуют в различных журналах, к тому же и сама певица размещает фото на своей странице в Инстаграм.

Однако назойливые папарацци не упускают момента показать звезду с другой стороны. В сети можно встретить снимки, как артистка выглядит на самом деле без фотошопа и подобранного ракурса.

Так, некоторое время назад в сети появилось фото артистки в то время, как она в коротком топе и обтягивающих штанах шла на тренировку.

Джей Ло была без макияжа, с "гулькой" на голове. В руках она держала какой-то напиток в своем именном стакане. Кадры тут же разлетелись по сети, а один из них разместили в русскоязычной группе в Инстаграм.

За час пост собрал более 2,5 тсяч лайков и много комментариев. Большинство пользователей в сети были в недоумении от внешности звезды и тут же набросились с критикой. Так, они заметили и обсудили складки на животе Лопес. Однако были и те, которые заступились за звезду.

"Это пример того, что миллионы долларов и прочие лайфхаки, к сожалению, против старости бессильны. Джей Ло все равно пример, и прекрасно выглядит!!!!💫💫💫💫", "На постановочных фотках такая красивая , а здесь печалька, какие -то жирные подмышки выпрыгивает из топа дряблая кожа на животе , здесь она выглядит на свой полтинник. Везде обман", "Отлично выглядит для своих лет! 💃💣💥А кожу на животе я не особо заметила, если б не предыдущие комментаторы. Дженнифер вообще-то рожала...☝️ Дай Бог каждой женщине выглядеть, как она 😍🌹❤️🙏", "Не хочешь натягивать кожу - ну тогда спрячь ее! А то как у старухи 70 летней! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️", "Кожа висит на животе! 🙀🙀🙀 С ее то сотнями миллионов долларов могла бы натянуть кожу! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️", "Вот это рама", "Мы все выкладываем в Инстаграм свои только самые удачные фото! Как и она! Но все мы люди ! И её сфоткали втихаря...", - написали пользователи сети.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, как она выглядит в жизни без фотошопа: "На все пятьдесят"

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Еще Рoliteka сообщала, что Дженнифер Лопес засветила лишнее, пикантный конфуз увидели все фото слили в сеть.