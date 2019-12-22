Это произошло, когда музыканту было 38 лет

Знаменитый музыкальный продюсер и композитора Максим Фадеев признался, что хотел совершить самоубийство

Об этом он рассказал в своем новом документальном фильме под названием "Я вас не слышу", который обнародован на Ютубе.

В нем Фадеев рассказал о том, как вернулся к музыке после того, как полностью потерял слух в результате травмы. Это произошло, когда музыканту было 38 лет.

Продюсер поведал, что когда совсем перестал слышать, то впал в отчаяние. Он даже готов был совершить самоубийство. Его жизнь буквально поделилась на "до" и "после". Лишь благодаря помощи китайского специалиста Фадееву удалось вернуть слух. Музыкант вернулся к любимому занятию, но стал заниматься не записью песен, а продюсированием.

Снова начать петь Фадеева заставил находившийся при смерти отец. "Это произошло два года назад. Мой отец, умирая, попросил об этом. Сказал: "Я хочу, чтобы ты пел". Как он попросил, так я и сделал. Раз он хочет, я буду петь", – рассказал музыкант.

Отметим, что Максим Фадеев широко известен в мире шоубизнеса. Именно он в свое время сделал звездами таких артистов как Линда, группа «Серебро», Наргиз, Глюк’оZу, Пьера Нарцисса и Юлю Савичеву. Сейчас Фадеев возглавляет лейбл MALFA. Кроме того, на выборах 2018 года Фадеев выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина.

Ранее мы писали, у знаменитого музыкального продюсера и композитора случился сердечный приступ.

Как стало известно в понедельник, 28 октября, известный российский продюсер Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

По данным журналистов, 51-летнему продюсеру вызвали скорую в его загородный дом под Москвой. Близкие Фадеева рассказали, что накануне ночью ему стало плохо, а приехавшие врачи подтвердили, что это сердечный приступ.

«Прибывшие в дом продюсера медики диагностировали предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни в следствии нервного истощения», — утверждается в сообщении.

Напомним, Максим Фадеев похудел на 70 килограммов и пожалел: Стало невозможно с этим жить

Как сообщала Politeka, вокалистку известной российской группы срочно увезла скорая.

Также Politeka писала, что неожиданно развалилась знаменитая российская поп-группа.