Певица Вера Брежнева решила поделиться со своими поклонниками личными фото

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Так на новой опубликованной подборке исполнительница предстала вся в белом – шелковом, вероятно, платье почти в пол и поверх она надела тонкий свитер. Наряд получился простым и элегантным одновременно.

Примечательно, что артистка поделилась с фанатами семейными фото – на снимках она предстала рядом с мамой и сестрами:

«Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная». – подписала подборку фото артистка и добавила, что она счастлива, что росла в многодетной семье:

«…И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) (вместо одного крупного мальчика) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе», - добавила она.

Праздник, похоже удался на славу – на фото все нарядные и в прекрасном расположении духа. Поклонники пишут, что все дочери очень красивы и похожи на маму.

Напомним также, что Вера не перестает удивлять публику. Средства для этого используются разные – исполнительница радует поклонников поп-музыки новыми композициями, и общественной деятельностью успевает заниматься – недавно рассказывала, что оказывает поддержку фонду, который беспокоится о ВИЛ-инфицированных. Но и о «типичных» девичьих «шалостях» - не забывает.

Так артистка опубликовала в сториз несколько откровенных кадров. Сэлфи у зеркала получилось интересным – певица сидит за столом в гримерке, обнажены ее плечи, она, будто бы, прикрыла грудь, возможно, темным полотенцем.

Поклонники предположили, что она на фото голая и только частично «скрыла» свои прелести перед публикой в сети.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.